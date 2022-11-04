Перебои с электричеством в студенческих общежитиях прокомментировали в Миннауки

В Министерстве науки и высшего образования Казахстана пообещали разобраться с фактами перебоев с электроэнергией в ряде университетов города Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

В ряде казахстанских СМИ и на социальных медиаплощадках появилась информация об отключении электричества в студенческих общежитиях после определенного часа.

В частности, в Telegram-канале Qumash говорится, что "в студенческих общежитиях Алматы под разными предлогами отключают свет по вечерам". Утверждается, что в Satbayev University (на видео), "к примеру, объясняют это тем, что студенты учат уроки до утра, из-за чего опаздывают на пары". В публикации также приводятся Казахстанско-британский технический университет, где "коммендант оставлял без электричества неубранные комнаты", и Казахский национальный женский педагогический университет ("тут студентам говорили про нагрузку на электросеть").

В Министерстве науки и высшего образования оперативно проверили информацию, и "факт перебоев с электроэнергией в нескольких университетах был подтвержден.

Министерство работает над устранением отмеченного инцидента и заявляет, что намерено и дальше защищать и бороться за права учащихся вузов", – подчеркнули в МНВО.