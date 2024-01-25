Переделы и переделки

Для любой страны, в том числе Казахстана, достижение экономи­ческого роста является одним из приоритетов. Разумеется, темпы экономического роста предусмат­ривают не только номинальное увеличение валового внутреннего продукта (ВВП), но и качественные сдвиги в сфере социально-экономического прогресса.

Например, в начале 2000-х годов экономика РК развивалась стремительными темпами за счет бурного притока внешних инвестиций в добывающие отрасли, строительный сектор и сферу торговли. Однако эти динамичные процессы в меньшей степени затрагивали обрабатывающий сектор, переживавший на тот момент далеко не лучшие времена. При этом нашему обществу потребовалось не одно десятилетие для осознания того, что когда молчат экономисты, за них говорят монополисты.

Монополизация рынков, доминирование сырьевых отраслей в сфере промышленности стали барьерами для глубокой диверсификации экономики, усложнения технологических факторов производства и экспорта, что не раз отмечалось в выступлениях Президента РК Касым-Жомарта ­Токаева. Поручения Главы государства Правительству касались необходи­мости серьезной работы над повышением технологических переделов в отраслях промышленности.

По данным Агентства по стратегическому планированию и реформам, на сегодня доля сырьевого сектора в структуре экспорта занимает 67%, инвестиций в промышленность – 76%. Существенная часть экономики представлена рабочими местами с низкой производительностью.

С 2010 года лишь 20% рабочих мест создано высокопроизводительными отраслями, в то время как в низкопроизводительных секторах сосредоточено 38% рабочих мест. Предприятия частного сектора практически не ведут работу по созданию новых, постоянных и более производительных рабочих мест.

В результате монополизации рынков в структуре ВВП произошел рост доли чистой прибыли корпоративного сектора (с 45% до 51%), получаемой преимущественно за счет сырьевых отраслей и снижения доли оплаты труда с 34% до 31%. Проще говоря, за счет эксплуатации природных и трудовых ресурсов.

За последние 15 лет реальный уровень роста производительности труда значительно отстает от уровня доходов населения – на 62%. При этом рост доходов населения в основном обеспечивался путем увеличения социальных трансфертов. В результате усилились фискальные дисбалансы, усугубляемые снижением доли производительных затрат в структуре госбюджета. И это лишь одна сторона общей проблематики экономической сферы.

По мнению Главы государства, в последние годы инерционные темпы роста экономики привели к тому, что страна застряла в «ловушке» среднего дохода. И если не создавать предпосылок для качественного экономического роста, то уже в недалеком будущем можно столкнуться с проблемой стагнации доходов населения.

«По расчетам экспертов, для перехода Казахстана в категорию стран с высоким уровнем доходов необходимо обеспечить ежегодный рост экономики на уровне 6%, то есть в полтора раза выше текущих темпов», – подчеркивает Президент.

По мнению представителей Всемирного банка, развивающиеся страны, обеспечивающие ежегодный рост инвестиций на душу населения до 4%, зачастую получают существенный экономический выигрыш в виде снижения уровня бедности и четырехкратного увеличения темпов роста производительности труда.

По итогам 2023 года, в нашей стране отмечается положительная динамика по ВВП на душу населения – около 13 тыс. долларов. Годовой уровень роста данного показателя оценивается в 1,6 тыс. долларов. По прогнозу МВФ, к 2028-му данный показатель вырастет на треть – до 16,8 тыс. долларов.

Между тем, ранее проведенные исследования в сфере обрабатывающей промышленности показывают, что на фоне общего роста экономики в отрасли машиностроения и металлообработки сохраняется существенная зависимость от импортных составляющих.

Кроме того, несмотря на то, что в этих секторах действует более 3,7 тыс. машиностроительных предприятий, где занято порядка 118,6 тыс. человек, основные производственные фонды предприятий нуждаются в серьезном обновлении.

По мнению экспертов, дальнейшее решение проблем в сельскохозяйственном, железнодорожном, энергетическом, электротехническом, горно-металлургическом и нефтегазовом машиностроении, автомобиле- и авиастроении позволит повысить эффективность действующих производств и конкурентные преимущества, увеличить налоговую базу, а также обеспечить их своевременную интеграцию в мировую экономику. И что не менее важно, это даст возможность трудящимся выйти из пресловутого замкнутого круга «средней доходности».

В контексте качественного роста

По данным Правительства, в 2023 году в Казахстане введено в эксплуатацию порядка 300 новых производств в несырьевых секторах на сумму 1,6 трлн тенге, из них в обрабатывающей промышленности – 170 предприятий (на 800 млрд тенге).

Так, в индустриальной зоне Сарани начато производство бытовой техники мощностью 1,1 млн единиц продукции. В Костанайской области стартовало строительство нового автомобильного завода KIA с углубленной локализацией мощностью 70 тыс. автомобилей в год. В Актюбинской области запущено производство мобильных буровых установок.

Наряду с запуском новых производств, ведется работа и по обновлению мощностей действующих предприятий. К примеру, в прошлом году в области Жетысу завершена работа по обновлению и расширению производственных линий завода керамических плит. Продукция предприятия позволит существенно увеличить уровень импортозамещения внутреннего рынка.

В текущем году, как заявляли ранее в Правительстве, планируется к реализации и вводу в строй более 400 объектов общей стоимостью 4,6 трлн тенге, что в значительной мере ускорит процессы диверсификации и сбалансированного развития отечественной экономики.

Следует отметить также и работу, проведенную в прошлом году по обеспечению отечественных производителей сырьем. По данным Правительства РК, в этом направлении определены три важных для обрабатывающей промышленности металла – алюминий, медь и свинец.

На сегодня уровень использования алюминия в работе отечественных предприятий составляет 17%, свинца – 19%, меди – 1,5%. Стоимость этих металлов для внутренних переработчиков установлена в пределах ниже рыночных цен – до 5%.

Новый пакет законодательных поправок по обеспечению предприятий обрабатывающей промышленности доступным сырьем позволит до 2029 года увеличить совокупный объем внутренней переработки металлов: алюминия – в пять раз - до 166 тыс. тонн, свинца в четыре раза - до 81 тыс. тонн, меди в 13 раз - до 91 тыс. тонн.

Наряду с этим, новые производства обрабатывающей промышленности будут освобождаться от налогов сроком до трех лет. Предпринимателям также предоставляется налоговая льгота для организации новых производств в обрабатывающем сегменте. Это касается импорта оборудования, которое не производится в стране.

Как отмечал ранее в ходе встречи с представителями бизнеса Премьер-министр Алихан Смаилов, Правительство будет активно поддерживать инициативы среднего бизнеса по созданию и расширению новых производств. Среди главных приоритетов – локализация производства, внедрение новых технологий, цифровая трансформация предприятий, создание конкурентоспособной продукции средних и верхних переделов, а также развитие современной инфраструктуры.

– Бизнес, получивший господдержку, должен расширять свое производство, обеспечивать рост выпуска несырьевой продукции. Приоритеты здесь следует отдавать насыщению внутреннего рынка. От каждого проекта мы должны получить наибольший экономический эффект, что позволит внести вклад в дальнейшую диверсификацию экономики и создание постоянных рабочих мест, – сказал глава Правительства.

Между тем, у представителей отечественного бизнеса есть немало вопросов и предложений, озвучиваемых в ходе диалога с Правительством. Так, по мнению представителей НПП «Атамекен», в настоящее время в каждой области республики есть предприниматели, которые готовы инвестировать в средние и крупные проекты в зависимости от региональной специфики. При этом необходимо актуализировать специализацию каждого региона, разработать комплекс мер по преодолению сдерживающих факторов привлечения местных инвестиций, которые войдут в программу развития регионов.

Предлагается направлять финансовую поддержку на развитие бизнеса, опираясь на приоритетные отрасли экономики регионов с применением интерактивной карты инвестиционных проектов.

Это позволит обеспечить прозрачность государственных мер поддержки и выполнения всеми сторонами своих обязательств, отмечают в Национальной палате предпринимателей.