Переход дороги обернулся ножевым ранением для жителя Алматинской области

Ножевое ранение получил пешеход в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Скриншот с видео t.me/egovpress

1 июня около 12:00 в управление полиции Жамбылского района сообщили о доставленном в больницу гражданине И. 1967 года рождения с колото-резаной раной брюшной полости.

Факт зарегистрирован в ЕРДР ОП Жамбылского района по части 1 уголовной статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый – 61-летний житель района. Установлено, что причиной конфликта стала словесная перепалка между пострадавшим и подозреваемым на одной из улиц поселка Узынагаш.

Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств преступления», – отметили в полиции.

Автор видео, вышедшего в Telegram-канале EGOV.PRESS, утверждает, что водитель ударил ножом пешехода, когда тот переходил дорогу.