Переименование столицы: нужно ли будет менять документы астанчанам

Министр юстиции Казахстана Канат Мусин в ходе совместного заседания палат Парламента пояснил, потребует ли переименование столицы смены документов жителей города, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Гражданам нет необходимости менять документы. Если будет указано прежнее название, то они будут считаться действительным. ЦОНы будут принимать документы граждан в прежнем режиме», – сказал он.

Также депутаты поинтересовались возможными финансовыми затратами, которые повлечет переименование столицы.

«Касательно финансовых затрат, то городской маслихат при рассмотрении вопроса переименования столицы сказал, что не будет дополнительных затрат. Не будет необходимости в срочном порядке менять названия улиц, вывесок. Эти процессы будут проходить в плановом режиме в зависимости от запланированных бюджетных средств. Сегодня документооборот производится в цифровом формате, в связи с этим дополнительных расходов не будет», – заверил Канат Мусин.

Напомним, 15 сентября 2022 года на внеочередной сессии депутаты столичного маслихата поддержали переименование столицы Казахстана в Астану.