Переизбрать председателя ОСИ теперь можно онлайн

Жители многоквартирных жилых домов в Казахстане могут переизбрать председателя ОСИ без долгого поквартирного сбора подписей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минюста РК.

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Для разрешения проблемных вопросов, связанных с проведением голосования по вопросам ЖКХ Минюст совместно с ТОО «Управдом Казахстан» в марте реализовал проект «Регистрация ОСИ онлайн», который предусматривает онлайн-сбор подписей жильцов, автоматический подсчет голосов, подсчет кворума и формирование электронного протокола.

В настоящее время запущено более 180 инициативных групп, из которых в системе зарегистрировано около 25 ОСИ.

«Проект показал прозрачность деятельности ОСИ, исключение мошеннических действий, автоматизацию процессов при управлении домом, исключение бумажного документооборота», – считают в министерстве.

​Там же доступна услуга «Смена председателя ОСИ», воспользоваться которой можно авторизовавшись. Сервис дает возможность пройти голосование, выбрать нового председателя. После завершения голосования автоматически переизбирается председатель ОСИ.