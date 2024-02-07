Переносы сроков уже недопустимы – Токаев о модернизации энергосектора

В ходе расширенного заседания правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев напомнил о необходмиости ускорить модернизацию коммунально-энергетического сектора, передает Kazpravda.kz
Президент отметил, что обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов – одна из базовых функций правительства и акиматов.
– Затягивается строительство парогазовой установки на Алматинской ТЭЦ-2. Более десяти лет (с 2012 года) не можем восстановить энергоблок на Экибастузской ГРЭС-1. Есть вопросы по своевременной реализации проекта расширения и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2. Правительство в приоритетном порядке должно завершить в этом году модернизацию 19 теплоисточников, находящихся в красной зоне риска. Следует также обеспечить ввод более 700 мегаватт дополнительной генерации. Переносы сроков уже недопустимы, – сказал президент.
В целом, по его словам, приходится констатировать, что страна испытывает дефицит мощностей по производству и передаче электричества, тепла, воды.
- Это стало следствием ряда просчетов – больших и малых – отказа от завершения строительства Балхашской ТЭС, отсутствия прозрачности в работе субъектов естественных монополий, а также искусственного сдерживания тарифов. Нужна глубинная реформа отрасли, включающая несколько системных элементов, – подытожил Токаев.