Переносы сроков уже недопустимы – Токаев о модернизации энергосектора

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент отметил, что обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов – одна из базовых функций правительства и акиматов.

– Затягивается строительство парогазовой установки на Алматинской ТЭЦ-2. Более десяти лет (с 2012 года) не можем восстановить энергоблок на Экибастузской ГРЭС-1. Есть вопросы по своевременной реализации проекта расширения и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2. Правительство в приоритетном порядке должно завершить в этом году модернизацию 19 теплоисточников, находящихся в красной зоне риска. Следует также обеспечить ввод более 700 мегаватт дополнительной генерации. Переносы сроков уже недопустимы, – сказал президент.

В целом, по его словам, приходится констатировать, что страна испытывает дефицит мощностей по производству и передаче электричества, тепла, воды.