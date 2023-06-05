Перенять казахстанский опыт дерадикализации приехала делегация Таджикистана

Международное сотрудничество, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Представители госорганов Республики Таджикистан приехали в Астану перенять у казахстанских коллег опыт по вопросам реабилитации и ресоциализации граждан, вернувшихся из зон боевых действий, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Ознакомительный визит для таджикистанской делегации организован Общественным фондом «AQNIET» при поддержке проекта ПРООН «ЕС-ООН по оказанию поддержки государствам Центральной Азии гражданам третьих стран, вернувшимся из Сирии и Ирака».

Как отметил заведующий отделом управления гарантий прав человека исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан Хокимбек Содикзода, данное мероприятие имеет особую актуальность, поскольку в Таджикистане находятся на утверждении программа и план действий по работе с репатриантами.

«В этой связи наша поездка является своевременной и полезной. Нам известно, что в регионе Центральная Азия у Казахстана передовой опыт в реабилитации и дерадикализации граждан, возвращенных из горячих точек», – подчеркнул Хокимбек Содикзода.

По его информации, Республика Таджикистан в три этапа с помощью международных организаций вернула 400 граждан из зон боевых конфликтов на Ближнем Востоке.

«С репатриантами ведётся работа по реабилитации, ресоциализации в соответствии с международными стандартами. Большинство из них возвращены в свои дома и прежнюю социальную среду», – рассказал Хокимбек Содикзода.

По данным Общественного фонда «AQNIET», в рамках последней спецоперации соседней страны вместе со 104 таджикистанскими женщинами в Казахстан вернулась уроженка Атырауской области с 4 детьми, чему способствовали партнеры - госорганы Таджикистана. 

В целом же более 700 казахстанских граждан были возвращены на родину в несколько этапов, начиная с 2017 года. Такую статистику в ходе встречи двух стран озвучил заместитель председателя Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК Бауржан Бакиров.

«С 2017 года в Казахстан возвращено 749 граждан, в том числе 595 - в рамках операции «Жусан». Из них 37 мужчин, 190 женщин и 522 ребенка. Организацией и проведением операции занимался Комитет национальной безопасности при взаимодействии с Министерством иностранных дел. За нашим министерством была закреплена задача по теологической реабилитации возвращенных граждан», – рассказал Бакиров. 

По его словам, Казахстан – единственная страна, которая вывезла такое количество граждан – женщин, детей и мужчин, желающих вернуться на родину.

«Опасаясь ухудшения обстановки в своей стране, другие государства мужчин не вывозили. По разным данным, среди наших граждан в зоне боевых конфликтов незаконно находятся от 30 до 120 мужчин», – сообщил зампредседателя комитета.

В то же время в Казахстане признают, что нахождение граждан в зоне боевых действий является гуманитарной катастрофой, поскольку там люди умирают от голода, становятся жертвами издевательств и убийств. В комитете отмечают, что эта категория граждан была рада вернуться в Казахстан и оказалась в числе первых репатриантов.

«Уникальность казахстанского опыта в том, что мы наладили контакт и взаимодействие с репатриантами. Первая волна возвратившихся граждан – это те, которые сами желали выехать, и вероятнее всего не совершавшие каких-либо преступлений. Каждая следующая волна возвращения состояла из большего числа граждан, которые совершали преступления. Сейчас там остались только террористы», – заключил Бакиров.

Министерство и местные исполнительные органы оказывают всевозможную помощь возвращенным людям и семьям, и именно этому приезжают обучаться партнеры - представители соседних стран.

«Так, 46% женщин трудоустроены, 24% имеют законченное высшее образование, 24% – среднее специальное образование, остальная часть находится на домашнем хозяйстве. В будущем, когда появится потребность, мы поможем им в поиске работы», – пояснил спикер.

Причины, по которым казахстанцы уезжали в Сирию – разные, в том числе интернет-пропаганда о якобы ущемлении прав верующих, а также привлекательный заработок. Не все, по словам Бакирова, выехали на радикальной почве, но из-за того, что они участвовали в боевых действиях, нарушили закон, то по прибытии были привлечены к уголовной ответственности.

Вместе с тем 90% возвращенных женщин не были привлечены к уголовной ответственности, в то время как часть из них отбывает или отбыла наказание.

97% репатрианток считаются отказавшимися от радикальных взглядов и придерживаются традиционного для казахстанского общества ислама, некоторые живут светской жизнью, что по данным комитета, является результатом комплексной работы всех заинтересованных госорганов.

Дерадикализация ведется через Общественный фонд «AQNIET» с 2014 года, психологи и теологи которого проводят разъяснительную работу во всех регионах республики с разными категориями граждан, как репатриантами, так и подверженными влиянию радикальной идеологии, а также осужденными террористами.

«Фонд создавался по подобию организации в Саудовской Аравии и занимается теологической реабилитацией. В то же время, к примеру, в ОАЭ подобная организация нанимает психологов и «ломает» человека, в результате чего он теряет свои качества и таким образом становится не опасным для общества. В РК работа по дерадикализации основана на других принципах», – пояснил Бауржан Бакиров.

Участники встречи отметили, что актуальной проблемой для всех стран остается подтверждение факта смерти их граждан в Сирии.

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