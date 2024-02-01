Переводы будут проверять, но не все Общество 1 февраля 2024 г. 1:45 2 Марина Демченко Большинство услуг, оказываемых органами госдоходов, казахстанцы могут получить в электронном виде. фото предоставлено СЦК РК Органы государственных доходов оказывают 42 госуслуги, в том числе 25 налоговых и 17 таможенных. Важным достижением в области автоматизации стало доведение доли оказанных электронных услуг до 99%. К примеру, 99,7% налоговой отчетности предоставляется в электронном виде. О достижениях в области автоматизации органов госдоходов рассказал вице-министр финансов Ержан Биржанов в ходе пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК. – Благодаря переводу госуслуг в электронный формат оптимизированы трудовые ресурсы, сокращен бумажный документооборот, временные и финансовые затраты получателей госуслуг, минимизированы прямые контакты и, как следствие, снижены коррупционные риски, – отметил спикер. По его словам, для дальнейшего развития электронных услуг расширяется взаимодействие с банками, цифровыми платформами – в их программные интерфейсы внедряются сервисы (услуги) органов госдоходов. На сегодня продукты Е-Salyq являются наиболее популярными. Так, мобильным приложением Е-Salyq Azamat, предназначенным для оплаты налогов на собственность физических лиц, пользуются 4,5 млн казахстанцев. Наиболее популярной платформой для сдачи декларации в рамках всеобщего декларирования также является Е-Salyq Azamat, благодаря ей подано 3 млн деклараций. ИП, не использующие труд работников, занятые в форме личного предпринимательства, а также осуществляющие один или несколько из 33 видов деятельности (работа водителем такси, курьером, по сдаче в аренду недвижимости, ремонту квартир, техники, парикмахером и т. д.) охотно пользуются мобильным приложением E-Salyq Вusiness. С момента запуска в 2022 году число пользователей выросло до 312,5 тыс. Ержан Биржанов также рассказал о пилотном проекте POS-ТЕРМИНАЛ + ККМ и API-сервисах ИС КГД, об упрощении процедур исполнения уведомлений по результатам камерального контроля и других проектах, реализуемых Комитетом госдоходов. Отвечая на вопросы журналистов, вице-министр пояснил, как работает «единое окно» по экспортно-импортным операциям, почему автоматизированы железнодорожный транзит и процесс пересечения границы транспортными средствами, поделился планами цифровизации налогового и таможенного администрирования. – Добросовестные предприниматели, работающие только по безналичному расчету, будут исключены из сферы контроля. Для ведения и развития бизнеса созданы благоприятные условия. Упрощен порядок налоговых режимов – ставки налога составляют всего от 1% до 4% в зависимости от вида деятельности, – заверил спикер, отвечая на вопрос о налоговом контроле мобильных переводов. Органы государственных доходов не будут проверять все мобильные переводы. Контролю подлежат только люди, получающие на личные счета мобильные переводы от 100 и более лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд. В соответствии с действующим законодательством этот факт будет рассматриваться как признак предпринимательской деятельности. При этом Ержан Биржанов отметил, что нет ограничений на переводы родственникам, друзьям и коллегам в различных жизненных ситуациях. Важное условие: при продаже товаров, оказании услуг и выполнении работ расчеты должны осуществляться не как перевод на карту физического лица. Должна быть оплата на специально открытый предпринимателем банковский счет или через POS-терминал. – Мы за то, чтобы бизнес работал в правовом поле, показывал весь оборот и уплачивал налоги, – подчеркнул спикер. – В 2024 году продолжается разъяснительная работа. В 2025-м мы получим данные по мобильным переводам лиц, которые зарегистрированы индивидуальными предпринимателями и которые в течение трех месяцев подряд получали переводы от 100 разных лиц. В этой связи представитель Минфина призвал всех предпринимателей, которые еще не встали на учет либо работают «втемную», официально зарегистрироваться и платить налоги в упрощенном порядке. #налоги #цифровизация #брифинг #государственные услуги #переводы