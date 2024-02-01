Переводы будут проверять, но не все

Органы государственных доходов оказывают 42 госуслуги, в том чис­ле 25 налоговых и 17 таможенных. Важным достижением в области автоматизации стало доведение доли оказанных электронных услуг до 99%.

К примеру, 99,7% налоговой отчетности предоставляется в электронном виде. О достижениях в области автоматизации органов госдоходов рассказал вице-министр финансов Ержан Биржанов в ходе пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК.

– Благодаря переводу госуслуг в электронный формат оптимизированы трудовые ресурсы, сокращен бумажный документооборот, временные и финансовые затраты получателей госуслуг, минимизированы прямые контакты и, как следствие, снижены­ коррупционные риски, – отметил спикер.

По его словам, для дальнейшего развития электронных услуг расширяется взаимодействие с банками, цифровыми платформами – в их программные интерфейсы внедряются сервисы (услуги) органов госдоходов.

На сегодня продукты Е-Salyq являются наиболее популярными. Так, мобильным приложением Е-Salyq Azamat, предназначенным для оплаты налогов на собственность физических лиц, пользуются 4,5 млн казахстанцев.

Наиболее популярной платформой для сдачи декларации в рамках всеобщего декларирования также является Е-Salyq Azamat, благодаря ей подано 3 млн деклараций.

ИП, не использующие труд работников, занятые в форме личного предпринимательства, а также осуществляющие один или несколько из 33 видов деятельности (работа водителем такси, курьером, по сдаче в аренду недвижимости, ремонту квартир, техники, парикмахером и т. д.) охотно пользуются мобильным приложением E-Salyq Вusiness. С момента запуска в 2022 году число пользователей выросло до 312,5 тыс.

Ержан Биржанов также рассказал о пилотном проекте POS-ТЕРМИНАЛ + ККМ и API-сервисах ИС КГД, об упрощении процедур исполнения уведомлений по результатам камерального контроля и других проектах, реализуемых Комитетом госдоходов.

Отвечая на вопросы журналистов, вице-министр пояснил, как работает «единое окно» по экспортно-импорт­ным операциям, почему автоматизированы железнодорожный транзит и процесс пересечения границы транс­портными средствами, поделился планами цифровизации налогового и таможенного администрирования.

– Добросовестные предприниматели, работающие только по безналичному расчету, будут исключены из сферы контроля. Для ведения и развития бизнеса созданы благоприятные условия. Упрощен порядок налоговых режимов – ставки налога составляют всего от 1% до 4% в зависимости от вида деятельности, – заверил спикер, отвечая на вопрос о налоговом контро­ле мобильных переводов.

Органы государственных доходов не будут проверять все мобильные переводы. Контролю подлежат только люди, получающие на личные счета мобильные переводы от 100 и более лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд.

В соответствии с действующим законодательством этот факт будет рассматриваться как признак предпринимательской деятельности. При этом Ержан Биржанов отметил, что нет ограничений на переводы родственникам, друзьям и коллегам в различных жизненных ситуациях.

Важное условие: при продаже товаров, оказании услуг и выполнении работ расчеты должны осуществляться не как перевод на карту физического лица. Должна быть оплата на специально открытый предпринимателем банковский счет или через POS-терминал.

– Мы за то, чтобы бизнес работал в правовом поле, показывал весь оборот и уплачивал налоги, – подчеркнул спикер. – В 2024 году продолжается разъяснительная работа. В 2025-м мы получим данные по мобильным переводам лиц, которые зарегистрированы индивидуальными предпринимателями и которые в течение трех месяцев подряд получали переводы от 100 разных лиц.

В этой связи представитель Минфина призвал всех предпринимателей, которые еще не встали на учет либо работают «втемную», официально зарегистрироваться и платить налоги в упрощенном порядке.