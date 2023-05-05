Перевооружить и модернизировать армию поручил Токаев

В ходе Всеармейского совещания глава государства – верховный главнокомандующий Вооруженными силами РК Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить технологическую модернизацию армии, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе выступления президент акцентировал внимание на необходимости наращивания доли современного вооружения и техники, особенно высокоточных средств поражения, беспилотников и роботизированных комплексов. По его словам, для повышения мобильности войск требуется увеличить парк военно-транспортной авиации и боевых машин.



«Важной задачей является внедрение передовых информационных систем и технологий. Особое внимание нужно уделить повышению оперативности принятия решений и наращиванию потенциала боевых подразделений. Это позволит кратно улучшить эффективность применения войск.

В полноценном перевооружении и модернизации нашей армии большую роль призван сыграть отечественный оборонно-промышленный комплекс.

Правительству следует принять все меры для расширения номенклатуры продукции военного назначения и услуг», – отметил глава государства.

Другой актуальной задачей президент назвал наращивание возможностей заводского и войскового ремонта. В этом направлении, обозначил он, у Казахстана имеется большой потенциал.

«Нужно усовершенствовать систему служебно-боевой подготовки войск. Способы ведения боевых действий нуждаются в постоянном и глубоком анализе. Следует детально изучать актуальный международный опыт и активно применять у нас самые лучшие наработки.

Современный бой предъявляет повышенные требования к выучке подразделений и профессиональной подготовке командиров, особенно младшего и среднего звена. В них необходимо воспитывать такие качества, как инициативность и самостоятельность. Солдаты и офицеры не должны бояться ответственности за принимаемые решения.



Одним из ключевых условий качественной подготовки личного состава является наличие развитой полигонной инфраструктуры, потому что полигон – это академия солдата. Большое значение имеет широкое использование различных тренажеров и симуляторов», – подчеркнул Токаев.