Общество
Перспективы определены сегодня

Актуализированная по поручению Главы государства масштабная задача включает 88 мероприятий. И они направлены на расширение минерально-сырьевой базы, обеспечение индустриально-инновационного развития, благоустройство коммуникационной и социальной инфраструктуры. Помимо мероприятий, предусмотренных последовательным освоением средств, в рамках государственных и отраслевых программ в текущем году реализуются проекты на 3,6 млрд. тенге. За два предыдущих года было освоено 23,3 млрд. тенге. Завершены пять проектов, еще 26 находятся в стадии реализации.

В Сатпаеве введено в эксплуа­тацию тепличное хозяйство. А в Жезказгане на полную мощность вышла швейная фабрика компании «Ютария». Реконструированы и капитально отремонтированы объекты здравоохранения и образования. В нынешнем году за счет бюджетных средств намечено осуществить 16 проектов на 3,9 млрд. тенге. В планах – строительство арендного жилья и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в Жезказгане и Сатпаеве по программе «Доступное жилье-2020», оснащение медицинским оборудованием центральной больницы Жезказгана, реконструкция системы водоотведения в селе Кенгир…

Из южной части поселка Жезказган планируется переселение 56 семей. Для них в областном бюджете преду­смотрено 172 млн. тенге, которые пойдут на выкуп 35-квартирного жилого дома. В соответствующие респуб­ликанские органы направлена заявка на финансирование строительства 25 двухквартирных индивидуальных жилых домов.

Выполнение всех пунктов комплекс­ного плана к 2020 году стимулирует продление сроков эксплуатации действующих рудников и открытие новых. На совещании прозвучали многообещающие цифры. Например, объем промышленной продукции увеличится на треть. И доля малого и среднего бизнеса в нем вырастет на 9%.

Инвестиции в основной капитал возрастут на 27%. А износ сетей водоснабжения за счет замены старых труб на новые снизится с 81 до 20%, теплоснабжения – с 72 до 15%, канализации – с 84 до 30%. Создание предприятий и появление действующих производств рисуют оптимистичную перспективу. А в ней – создание 9 тыс. временных и 2 тыс. постоянных рабочих мест.

Наталья РЫЖКОВА,
Жезказган

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