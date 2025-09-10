Фото: пресс-служба Президента РК

Президент Казахстана поблагодарил Феликса Чисекеди за то, что он принял приглашение посетить Астану.

– Ваш первый государственный визит имеет очень важное значение. Он придаст новый импульс развитию отношений между Казахстаном и Демократической Республикой Конго. Казахстан рассматривает Вашу страну как важного партнера на Африканском континенте и заинтересован во всестороннем развитии двустороннего сотрудничества. Ваша страна, население которой составляет более 110 млн человек, богата человеческими и природными ресурсами. Кроме того, растет ее авторитет на международном и региональном уровнях. В этой связи полагаю, что сегодняшние переговоры будут способствовать укреплению связей между Центральной Азией и Африкой. Наращивание взаимодействия с африканскими государствами является одним из важных направлений внешней политики Казахстана, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Президент Демократической Республики Конго высказал уверенность в том, что итоги сегодняшних переговоров будут способствовать углублению связей между странами.

– Позвольте мне поблагодарить Вас и в Вашем лице весь народ Казахстана за очень теплый прием, который был оказан мне лично и моей делегации. Я нахожусь здесь для того, чтобы укрепить связи и сотрудничество не только между нашими странами, но и в целом между Африканским регионом и Центральной Азией. Это два мира, которые отдалены друг от друга, но, мне кажется, такие визиты позволяют нам сблизиться и лучше узнать друг друга. У нас была возможность работать с Вашей страной через компанию ERG, которая очень активна в горнодобывающей промышленности, но мы думаем, что есть и многие другие направления, где мы могли бы обмениваться опытом и усилить наше сотрудничество, – сказал Феликс Чисекеди.

В ходе беседы президенты также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.