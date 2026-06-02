Принцип «Закон и Порядок» разъяснил Глава государства

Выступая на совещании по развитию города Алатау, Президент подчеркнул, что уважение к Закону и Порядку – это прежде всего, особая черта, присущая гражданам с высоким чувством ответственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«В этой связи хочу еще раз отдельно остановиться на концепции «Таза Қазақстан». Необходимо всегда уделять особое внимание благоустройству городов и сел, озеленению территорий. Приоритетными являются также вопросы повышения экологической культуры. В особенности важно обращать пристальное внимание на поведение граждан в туристических зонах и на природе. Нарушителей порядка, то есть вандалов, необходимо привлекать к ответственности в соответствии с законом. Одним словом, мы должны всем обществом противостоять правовому нигилизму. Уважение к Закону и Порядку – это не страх перед наказанием, а, прежде всего, особая черта, присущая гражданам с высоким чувством ответственности. Это необходимо понимать правильно», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также он добавил, что в нынешнее неспокойное время военных конфликтов на планете, нашей стране жизненно необходимы мир и стабильность. Без этого не будет каких-либо реформ и в целом положительных сдвигов. Поэтому правоохранительные органы должны применять жесткие меры и наказания за правонарушения.