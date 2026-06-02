Принцип «Закон и Порядок» разъяснил Глава государства

Граждан Казахстана также призывают придерживаться принципов экологической концепции «Таза Қазақстан»
Выступая на совещании по развитию города Алатау, Президент подчеркнул, что уважение к Закону и Порядку – это прежде всего, особая черта, присущая гражданам с высоким чувством ответственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«В этой связи хочу еще раз отдельно остановиться на концепции «Таза Қазақстан». Необходимо всегда уделять особое внимание благоустройству городов и сел, озеленению территорий. Приоритетными являются также вопросы повышения экологической культуры. В особенности важно обращать пристальное внимание на поведение граждан в туристических зонах и на природе. Нарушителей порядка, то есть вандалов, необходимо привлекать к ответственности в соответствии с законом. Одним словом, мы должны всем обществом противостоять правовому нигилизму. Уважение к Закону и Порядку – это не страх перед наказанием, а, прежде всего, особая черта, присущая гражданам с высоким чувством ответственности. Это необходимо понимать правильно», – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Также он добавил, что в нынешнее неспокойное время военных конфликтов на планете, нашей стране жизненно необходимы мир и стабильность. Без этого не будет каких-либо реформ и в целом положительных сдвигов. Поэтому правоохранительные органы должны применять жесткие меры и наказания за правонарушения.
«Некоторые лица, которые недолюбливают и пренебрежительно относятся к нашей стране – и среди них, к сожалению, есть депутаты Парламента – называют наши правовые действия «Штрафстаном» или «Айыппулстаном». Что ж, пусть и дальше демонстрируют ограниченность своих суждений. А нашему народу нужны общественный порядок и безопасность. Поэтому мы не сойдем с этого пути и будем решительно проводить политику «Закон и Порядок». Это требование наших граждан. И все общество, и акимы должны обратить на этот вопрос самое пристальное внимание», – резюмировал Президент.