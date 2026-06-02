Токаев: Основной закон должен быть движущей силой развития страны

Об этом Президент заявил на совещании по развитию города Алатау, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Конституция – это незыблемая опора нашей государственности, главный ориентир для народа.

«В Основном законе заложены принципы гарантирования прав и свобод наших граждан, законопослушания, природолюбия, патриотизма, трудолюбия, стремления к знаниям, науке и высоким технологиям. Также в Конституции определено, что защита целостности нашей страны, нашей земли, ее Суверенитета и Независимости – это священный долг каждого гражданина. Безусловно, первыми, кто по долгу службы призван показывать пример подлинного патриотизма, являются государственные служащие. Это священный долг каждого служащего, трудящегося во благо страны», - подчеркнул Глава государства.

По мнению Президента, должностные лица, представители силовых структур и другие представители власти должны постоянно ссылаться на Конституцию.

«Основной закон должен быть не просто сводом человеческих ценностей и правовых норм, но и движущей силой развития страны. Новая Конституция должна поднять общественное согласие на принципиально новый уровень. Между государством и обществом должно установиться настоящее партнерство, а активные и неравнодушные граждане должны стать созидательной силой нации. Поэтому необходимо, чтобы Конституция на двух языках была доступна для изучения везде: в гражданских и военных вузах, в школах и воинских частях, в государственных и частных предприятиях», - сказал Президент.

На сегодняшний день ведется работа по приведению действующего законодательства в соответствие с требованиями Конституции. В предстоящее время пройдут выборы в Курултай, будет создан Халық кеңесі. В настоящее время в Парламенте вносятся изменения в Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении». После вступления этих поправок в силу влияние маслихатов возрастет.

Народные избранники на местах будут напрямую влиять на распределение бюджета, что усилит контроль со стороны местной представительной власти за расходованием средств в областях и городах. Этот важный шаг повысит финансовую самостоятельность регионов.

«Как известно, в этом году будет ровно 4 года с момента присвоения городу Қонаев статуса областного центра. В городе проводится масштабная работа. Город постепенно укрепляет свое положение как административного, туристического и делового центра. Это заслуга акима – Марата Султангазиева», - сказал Президент.

Алматинская область обладает всеми необходимыми ресурсами для дальнейшего устойчивого развития, а потенциал региона уже привлек внимание инвесторов. Развитие городов Қонаев и Алатау, безусловно, придаст новый импульс процветанию всего региона.