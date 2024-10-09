Перцовый баллончик распылили в частной школе Шымкента

10 учеников почувствовали себя плохо и были доставлены в городскую больницу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar

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По словам пострадавших, старшеклассники распылили перцовый спрей в нескольких классах. После осмотра и оказания первой медицинской помощи их отправили домой.

«К нам доставили 10 учеников из частной школы на трёх машинах скорой помощи. При поступлении у всех учеников был поставлен диагноз «отравление неизвестным веществом лёгкой и средней степени тяжести», – говорит главный врач центра гипербарической оксигенации Мадина Ермаханбетова.

Ученики, которые принесли в школу перцовый баллончик, были доставлены в Туранский районный отдел полиции для расследования вместе со своими законными представителями.

В отношении их родителей составили административный протокол.