Перцовый баллончик распылили в частной школе Шымкента

Образование
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Дана Аменова
корреспондент

10 учеников почувствовали себя плохо и были доставлены в городскую больницу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar

Фото: Kazpravda.kz

По словам пострадавших, старшеклассники распылили перцовый спрей в нескольких классах. После осмотра и оказания первой медицинской помощи их отправили домой. 

«К нам доставили 10 учеников из частной школы на трёх машинах скорой помощи. При поступлении у всех учеников был поставлен диагноз «отравление неизвестным веществом лёгкой и средней степени тяжести», – говорит главный врач центра гипербарической оксигенации Мадина Ермаханбетова.

Ученики, которые принесли в школу перцовый баллончик, были доставлены в Туранский районный отдел полиции для расследования вместе со своими законными представителями.

В отношении их родителей составили административный протокол.

#Шымкент #школа #перцовый баллончик

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