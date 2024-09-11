Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя

Задержания
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Депутат Мажилиса, глава партии «Ак жол» Азат Перуашев, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе, прокомментировал информацию о задержании своего заместителя по партии Дмитрия Васильева, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Поскольку была информация в СМИ, но не было официальной, мы в пятницу отправили запрос в КНБ. Вчера мы получили официальный ответ, что Васильев задержан», - сказал Перуашев. 

Он также сообщил о попытке связаться с адвокатами Дмитрия Васильева, но «пока с ними контакта нет». 

«Но я надеюсь, что сегодня-завтра мы их найдем. И исходя из информации, которую адвокаты дадут, будем уже понимать, что происходит. Пока статью не уточнили. Видимо, там была какая-то утечка из служебной переписки, там ему вменяется, точнее не ему, а должностному лицу из Нацгвардии «получение взятки». Тут нужно понимать, о чем идет речь. Согласно статье 367 Уголовного кодекса, лицо, вынужденное давать взятку, не является преступником. Нужно понимать, кто был инициатором взятки, либо Васильев, либо он был жертвой вымогательства», - пояснил депутат.

#задержание #Перуашев #Васильев

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