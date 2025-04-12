Фото: акимат Алматинской области

В селе Кумтоган, расположенном в Райымбекском сельском округе, строится первая в регионе частная специализированная футбольная школа. Инициатором крупного проекта выступил футбольный клуб «Jeyran». Открытие школы запланировано на следующий год, и она сможет принять около тысячи учеников.

Футбольный клуб «Jeyran» начал свою деятельность в Алматы в 2016 году. Сегодня в клубе занимаются около 1800 детей. Теперь его опыт планируется масштабировать на областной уровень — с созданием нового комплекса на участке площадью 7 гектаров.

«На первом этапе мы начнём с примерно тысячи детей в возрасте от 4 до 18 лет. Они будут проходить тренировки, участвовать в соревнованиях, учиться онлайн и проживать в общежитии. Строительство мы начали в прошлом году, а завершить планируем в следующем», — рассказал Асхат Машанов, один из учредителей футбольной школы «Jeyran».

Инвестиции в проект составляют порядка 1 миллиарда тенге. По словам финансового директора клуба Абая Канатаева, в новом центре будут готовить не только футболистов, но и профессиональных тренеров. Вся инфраструктура будет соответствовать европейским стандартам, с применением современных технологий.

«Наша главная цель — подготовка профессиональных футболистов. Уже сегодня трое наших воспитанников попали в национальную сборную, многие играют в профессиональных клубах», — отметил Канатаев.

На территории будущего комплекса будет построено четыре блока общей площадью около 5 тысяч квадратных метров. Предусмотрены четыре зелёных поля и трибуны на 3 тысячи зрителей.

Как отметил исполняющий обязанности руководителя управления физической культуры и спорта Алматинской области Рахман Шахарбек, этот проект даст мощный импульс развитию массового спорта в регионе:

«Это большое дело для нашей области. Во-первых, мы приобщаем детей к спорту. Во-вторых, даём шанс ребятам из социально уязвимых слоёв. В дальнейшем планируем выстраивать партнёрство между государством и частным бизнесом для оказания максимальной поддержки детям», — отметил он.

На сегодняшний день строительство завершено на 20%. Запуск футбольной школы намечен на лето следующего года. Это — важный шаг для развития спорта в Карасайском районе и отличная возможность для всех детей, мечтающих связать свою жизнь с футболом.