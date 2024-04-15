Фото: Игорь Бургандинов

Заместитель директора центра Ботагоз Каипова отметила, что изобретение фотоаппарата является одним из ярких достижений человеческой мысли в развития науки и техники, а представленные на выставке уникальные предметы и документальные материалы познакомят посетителей с историей зарождения фотоиндустрии, первыми фотоаппаратами и их трансформацией вместе с техническим прогрессом.

По словам ответственного секретаря журнала National Geographic Qa­zaqstan Айбына Шагалака, фотоаппарат фиксирует события, происходящие в обществе, занося их на страницы истории. Как говорится, «сегодняшняя фотография – это завтрашняя история».

Член общественного объединения «Фотоөнер» Меирбек Тажкуранов напомнил, что первая фотография в Казахстане была сделана в 1841 году, когда просвещенный правитель Жангир-хан, открывая первую школу в казахской степи, специально пригласил фотографа из Моск­вы, чтобы запечатлеть этот исторический момент.

В Казахстане фотографическое дело связано с первым казахским фотографом Шангереем Бокеевым, которому в 1901 году на праздновании в честь 100-летия Бокеевской Орды в Санкт-Петербурге император Николай ІІ подарил фотоаппарат. Вернувшись на родину, Бокеев освоил фотографическое дело, снимая жизнь и быт родного аула. До наших дней дошли несколько его снимков, и они также есть в экспозиции.

Всего же представлено 53 экс­поната из фондов Президентского центра, а также Северо-Казах­станского областного музейного объединения. Каждая камера имеет свою историю. Фотоаппараты различаются размерами, сериями, техническими характеристиками. Например, первые фотоаппараты были тяжелыми и громоздкими, изготовленными из дерева. На выставке представлены большие деревянные фотоаппараты «ФК», «ФКД».