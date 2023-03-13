Первая оттепель осложнила и без того непростую паводковую ситуацию в Западно-Казахстанской области
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Наталия Портнягина
Ранние паводки – самые коварные. Талая вода просто скатывается по промерзшей земле, заполняя собой любые понижения в рельефе. Несколько по-весеннему теплых дней – и регион «поплыл». В минувшие выходные откачка воды велась с улиц и придомовых территорий Уральска и десяти районов области. На опасных участках организовано дежурство из числа сотрудников МИО и ДЧС, проводится мониторинг водоемов.