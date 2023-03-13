Первая оттепель осложнила и без того непростую паводковую ситуацию в Западно-Казахстанской области

По данным пресс-службы ДЧС ЗКО, 10 марта в Таскалинском райо­не уровень воды в реке Деркул поднялся до 557 см, превысив опасный рубеж. К вечеру воскресенья он успел понизиться от пика подъема на 37 см. По реке Чижа-2 (у села Чижа-2) вода также поднялась выше опасного уровня (780 см) до 799 см, а после пошла на спад на 23 см. В районе Байтерек, у села Зеленое, на реке Деркул вода поднималась на 30 см, не достигнув опасного уровня в 300 см. В Акжаикском районе талые воды идут степью, прибывая на территорию села Жубан Курайлысайского сельского округа со стороны холма Рахман, граничащего с селом Акрап Сырымского района. В настоящее время производится контролируемый пропуск талой воды через автодорогу местного значения. Уложено 250 мешкотар к жилым домам, по которым создалась угроза подтопления.

В Чингирлауском районе произошел перелив талой воды через полотно автодороги Чингирлау – Акшат – Сегизсай. Движение по автодороге не остановлено. На месте дежурят представители местного акимата и спецтехника. Ведется мониторинг подъема воды на реках Жинишке у села Акбулак и Кайын­ды – у одноименного села, где также наблюдался резкий подъем. В настоящее время уровень воды в них спадает, угрозы населенным пунктам нет. В областном центре в воскресное утро было зарегист­рировано 10 фактов подтопления подвальных помещений социальных объектов и 13 фактов подтопления придомовых территорий. Чтобы снизить нагрузку на канализацион­ные сети города, вода подается по графику. Организован ее подвоз на социально значимые объекты.

Подготовка водохозяйственных объектов по безаварийному пропуску паводковых вод в весенний период контролируется ЗКФ РГП «Казводхоз». Предприятием осуществляется постоянный обмен информацией с водными службами Оренбургской и Саратовской областей РФ.

– По состоянию на 11 марта сброс воды с Ириклинского водохранилища расходом 15 м³ в секунду продолжается. На сегодня свободная емкость водохранилища составляет 1 060 миллионов мет­ров кубических. По реке Урал, в районе Оренбурга и Илека, подвижки льда нет. Уровень воды на гидропосту Урал – г. Уральск составляет 102 сантиметра над нулем графика. Это плюс 11 сантиметров за сутки. Расход воды на гидропосту Урал – Январцево составляет 75,3 м³⁄с, на гидропосту Урал – Кушум – отметка 126 сантиметров, расход воды 68,0 м³⁄с. В среднем наполнение по четырем водохранилищам Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы составляет 33,62%. Согласно информации российских коллег, паводок по рекам Большой и Малый Узени набирает обороты. По данным единой диспетчерской службы Первомайской районной администрации Оренбургской области, на территории района по реке Чаган паводок не начался, ледостав. Все водохранилища и гидроузлы ЗКФ РГП «Казводхоз» в удовлетворительном состоянии и готовы к пропуску паводковых вод, в том числе и Чаганское водо­хранилище, находящееся в черте областного центра. На всех пролетах сооружения шандоры подняты и зафиксированы в верхнем положении, – доложил исполняющий обязанности директора ЗКФ РГП «Казводхоз» Рауан Хусаинов вчера на вечернем брифинге.

Подтопление населенных пунк­тов легче предотвратить, чем ликвидировать последствия паводка. Об этом говорилось не раз. Ненадлежащий подход к планированию мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций паводкового периода, отсутствие их детального анализа за прошлые годы ставила на вид уполномоченным органам прокуратура на состоявшемся на прошлой неделе Координационном совете под председательством прокурора области Серика Шалабаева с участием акима области Наримана Турегалиева.

– В результате подтоплений прошлого года погибло более 100 голов сельхозживотных, в связи с чем является актуальным вопрос по определению маршрутов эвакуации сельхозживотных в случаях экстремальных ситуаций, а также мест по их временному размещению, – отметил первый заместитель прокурора области Даурен Умаргалиев. – В районе Байтерек такие мероприятия не предусмотрены вовсе. Кроме того, в этом же районе не предусмотрены мероприятия по недопущению повторного затопления улицы Женис села Переметное. В результате прошлогоднего паводка была размыта автомобильная дорога между селами Жанибек и Жаксыбай, однако в плане Жанибекского района указанная дорога не взята на контроль, не предусмотрены мероприятия по очистке водопропускных каналов. Согласно данным отдела ЖКХ г. Уральска, имеются риски подтопления улиц Алматинской и Лермонтова, но в плане мероприятий по профилактике подтоплений этих улиц нет.

По словам прокурора, в планах не конкретизируется, какие именно дополнительные меры по защите населенных пунктов от затопления необходимо принимать. Логично, что следовало предусмотреть работы по обустройству инженерной защиты, аналогичные тем, которые проведены в населенных пунктах, где угрозу подтопления удалось минимизировать. Кроме того, уполномоченным органом в лице ДЧС не приняты своевременные меры по закупу услуг на проведение взрывных работ на реках области, на которые в текущем году выделено 98 млн тенге. Государственный закуп объявлен 13 февраля. При соблюдении всех установленных законодательст­вом процедур и отсутствии жалоб со стороны его участников победитель будет определен через 32 дня, то есть ориентировочно 15 марта. Согласно письму акима Чингирлау­ского района, взрывные работы требуются на реках Чингирлау и Кайынды. Таким образом, в случае если взрывные работы необходимо будет провести до 15 марта, сделать это невозможно, что соответственно может создать угрозу для близлежащих населенных пунктов сельских округов Акшат и Карагаш.

Спикер напомнил, что в ЗКО насчитывается более 200 рек и озер, из которых 45 рек имеют постоян­ный сток в паводковый период.

– РГП «Казгидромет» предоставляет гидрологические прогнозы по шести рекам протяженностью от 200 до 500 километров, то есть только 14% рек охвачены мониторингом для прогноза в паводковый период. Ожидаемые прогнозы по данным рекам указываются только в объемах стока (млн м3). Для понимания ситуации и предотвращения возможных подтоплений необходимо знать ожидаемый уровень воды в реке в сантиметрах, который ­позволит определить критический он или допустимый. Без внимания остаются малые реки – 35 рек протяженностью до 200 км, из них на двух (Шиели и Жинишке) в прошлом году возникали паводковые явления. Имеются и другие реки, требующие постоянного мониторинга бассейна в гидрометеорологи­ческом отношении. В связи с этим полагаем необходимым в проекте решения заседания Координационного совета рекомендовать РГП «Казгидромет» рассмотреть вопрос использования своего потенциала на всех паводкоопасных и постоянных реках области, а также прог­нозы уровня на реках указывать в сантиметрах, – заключил Даурен Умаргалиев, обозначив необходимым дополнить планы по предупреждению ЧС паводкового перио­да указанными мероприятиями.