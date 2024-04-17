Первая партия подсолнечного масла из Семея отправлена в Италию

Семейчане очень хорошо помнят «аромат» прелого солода, который накрывал тогда все правобережье. Вздохнули с облегчением, когда «винокуренную лавочку» закрыли. А потом территория почти четверть века пустовала.

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В 2018 году, когда Семей еще находился в составе Восточно-Казахстанской области, был представлен проект маслоэкстракционного завода. В 2019-м началось строительство.

Спустя два года на предприя­тии приступили к пусконаладочным работам, параллельно начав выращивание подсолнечника в двух районах. Полноценно предприятие стало функционировать в 2022-м, переработав за год 160 тыс. тонн семян подсолнечника.

На территории завода есть хорошо оснащенная современная лаборатория, производственные цеха, цех внутренней гидратации и сушки фосфатидов, диспетчерская, из которой ведется управление техническим процессом, комната хранения образцов продукции, другие помещения.

Производственные площади предприятия поражают и размерами, и оснащением. Территория завода составляет 30 га, на сегодняшний день используются 17 из них. Из зданий действовавшего здесь когда-то спиртоводочного производства были восстановлены старый элеватор, механические, слесарные, бытовые цеха, душевые, другие помещения для персонала. Произведен их капитальный ремонт. На этапе строительства вложено более 13 млрд тенге.

В представлении большинства маслозавод – это цех, где из семечек выжимают масло, а из жмыха делают халву. Ничего подобного в ТОО «Qazaq Astyq Group» вы не увидите. Многие даже не представляют, сколько пользы может быть от одной маленькой семечки.

– Кроме подсолнечного масла мы производим шрот – высокопротеиновый корм для скота, гранулированную лузгу – экологически чистый вид топлива, востребованный в Европе, а также фосфатидный концентрат, который используется в косметологии и пищевой промышленности, – рассказывает первый заместитель генерального директора ТОО «Qazaq Astyq Group» Максат Культуркменов. – Сейчас вышли на полную мощность – тысячу тонн переработанного подсолнечника в сутки. Это самый высокий показатель в Казахстане, что автоматичес­ки делает наше предприятие лидером отрасли.

За качеством поставляемого сырья здесь тщательно следят. Имеются железнодорожные линии для его поставки и отгрузки товара, современная весовая, куда на специально огороженную территорию за пределами предприятия заезжает грузовая машина с сырьем и где проводятся все необходимые исследования.

С каждого борта дистанционно происходит забор сырья в шести разных местах, далее пробы передаются в лабораторию, где определяются их сорность, влажность, масличность и масленичность. Если все четыре параметра соответствуют ГОСТам, машина запускается на заводскую территорию для отгрузки.

– Если какие-то параметры не соответствуют, то коммерчес­кие структуры предприятия отрабатывают этот вопрос. Если выявляется зараженность насекомыми, то заводчане проводят фумигацию, на которую нужны определенные средства, этот вопрос решается с поставщиками из числа крестьянских хозяйств. Если выявится серьезная зараженность подсолнечника, то машину на территорию завода не впустят, – отмечает Максат Культуркменов.

Особо интересный объект – заводская котельная. Она уникальна. Это пока единственный теплоэнергетический объект в Семее, отапливаемый экологически чистым топливом – лузгой от семечек.

По сути, данный завод – безотходное экологически чистое производство. Легкий дымок от лузги едва виден, он не имеет твердых частиц, поэтому прак­тически не наносит вреда окружающей среде. Котельная производит пар, и это практичес­ки сердце завода. Не будет пара – производство остановится.

На данный момент на предприятии работают более трехсот человек. Для сотрудников созданы хорошие условия – стабильная зарплата, бесплатное питание в заводской столовой, бесплатный подвоз на служебном автобусе.

После запуска производства семейчане задались вопросом: когда на полках магазинов поя­вится подсолнечное масло, произведенное на этом предприятии?

Изначально маслоэкстракционный завод «Qazaq Astyq Group» создавался как производство, ориентированное на экспорт. Более того, одним из условий финансирования являлся тот факт, что предприятие будет приносить государству валютную выручку. Поэтому предприятие производит нерафинированное масло.

Как рассказал коммерческий директор маслоэкстракционного завода Александр Буженица, для получения рафинированного масла необходима отдельная линия. Сам процесс довольно затратный.

– Мы заключили контракт на поставку оборудования из Китая. Оно начнет поступать в июле-августе нынешнего года. Соберем его где-то к январю. Думаю, что весной следующего года у семейчан появится возможность приобретать растительное масло, произведенное в их родном городе, – рассказывает Александр Буженица. – Что касается ограничительных мер, то таковых нет, как это было, к примеру, два года назад. Тогда завод имел право продать за рубеж не больше шести тысяч тонн подсолнечного масла в месяц. А на деле этот объем мог сокращаться до одной-двух тысяч тонн.

Со стороны государства нынче приняты ограничительные меры в виде запрета на вывоз семечки. Это правильное решение ввиду того, что заводов стало больше, а сырье вывозилось в Центральную Азию.

Сейчас государство оставило сырье для переработчиков, это позволяет загружать заводы по максимуму. Не стоит забывать, что развитые страны экспортируют не сырье, а переработанную продукцию. В результате НДС остается в стране, уровень жизни граждан повышается.

Так или иначе жители регио­на используют продукцию предприятия, поскольку нерафинированное масло покупают отечественные заводы. Также продукцию маслоэкстракционного завода оптовыми партиями приобретают заводы Павлодарской, Карагандинской и других областей, она содержится в казахстанских соусах, майонезе, шоколаде, других продуктах.