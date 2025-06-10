Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ежегодно 10 июня мир празднует невероятно сладкое событие — День мороженого. Этот праздник, посвященный одному из самых любимых десертов, стал отличной возможностью для людей всех возрастов насладиться разнообразием вкусов и текстур, которые может предложить мороженое, сообщает Kazpravda.kz

История праздника

День мороженого был официально объявлен в Соединенных Штатах в 1984 году. Приняв резолюцию о праздновании этого дня, президент Рональд Рейган подчеркнул, что мороженое — «это не только любимый десерт, но и важная часть культуры и экономики страны». Он также отметил, что мороженое имеет долгую историю, уходящую корнями в древние времена.

История мороженого насчитывает более двух тысячелетий. Древние китайцы использовали лед и молоко, чтобы создавать первые десертные закуски.

В Европе мороженое стало популярным в 16 веке, когда итальянские повара начали экспериментировать с замороженными десертами, смешивая фруктовые соки и молоко. Вскоре мороженое завоевало популярность по всему континенту, а затем и за его пределами.

В США мороженое впервые появилось в 18 веке благодаря европейским эмигрантам. С тех пор оно стало неотъемлемой частью американской культуры, и различные варианты этого десерта начали появляться в каждом уголке страны. С появлением промышленного производства в 19 веке мороженое стало доступным для широкой аудитории.

Праздничные традиции

День мороженого стал поводом для различных мероприятий и акций. В этот день многие кафе и заводы по производству мороженого предлагают специальные скидки и вкусные предложения. Особенно популярны яркие фестивали, где можно попробовать необычные и экзотические вкусы мороженого.

Кроме того, в честь этого праздника проходят различные конкурсы на поедание мороженого, что привлекает множество участников и зрителей. Люди собираются вместе, чтобы насладиться любимыми вкусами и весело провести время.

День мороженого — это не просто возможность полакомиться сладким лакомством. Это день, когда мы можем вспомнить о том, как простые удовольствия могут объединять людей, создавая приятные воспоминания и незабываемые моменты. Вне зависимости от вашего любимого вкуса, этот праздник — отличный повод собраться с друзьями и семьей и насладиться мороженым в его самых разных проявлениях.