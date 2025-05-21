В течение двух дней гости фестиваля получат уникальную возможность попробовать все виды кумыса

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этом году в Астане впервые планируется проведение масштабного культурно – аграрного мероприятия гастрономического фестиваля национальных блюд «BaiQymyz – Бапталған қымыз». В рамках фестиваля будут состязаться лучшие производители кумыса. Общий призовой фонд - 45 миллионов тенге, сообщает Kazpravda.kz

Ожидается участие 50–60 тысяч человек. Около 50 производителей кумыса прибудут из различных регионов страны. Фестиваль призван стать культурно-аграрным брендом международного уровня, аналогично «Октоберфесту». В течение двух дней гости фестиваля получат уникальную возможность попробовать все виды кумыса, которые производят в Казахстане, посетить выставку пород лошадей, которых разводят в РК, а также насладиться богатой этнокультурной праздничной программой.

Особым событием фестиваля станет состязание за звание «Самый лучший кумыс». Победители конкурса получат специальные награды, призовой фонд – 45 миллионов тенге ( I место - 20 млн тг, II место - 15 млн тг, III место - 10 млн тг).

На выставке лошадей будут представлены древние казахские породы - Жабы, Көшім, Қостанай, Мұғалжар, Адай, а также породы спортивных лошадей. Ремесленники продемонстрируют изделия ручной работы, такие как седла, камчи, конская сбруя и др. Посетители смогут приобрести понравившиеся им предметы.

Особенностью выставки станет аукцион редких изделий и породистых лошадей.

На научной конференции, которая также пройдет в рамках фестиваля, будут обсуждены лечебные свойства кумыса, перспективы развития коневодства и традиционного животноводства. Свои доклады помимо казахстанских исследователей представят ученые, врачи, ветеринары и предприниматели из Германии, России и Кыргызстана. Среди участников - специалист по коневодству из Германии Ханс Цольман, доктор медицинских наук Бахытжан Бимбетов, этнограф Айгерим Мусагажинова и другие эксперты.

На мастер-классах участникам покажут современные методы приготовления, хранения, закваски и капсулирования кумыса. Также ремесленники поделятся навыками выделки кожи и изготовления конской упряжи и бытовых предметов.

В спортивной части программы запланированы соревнования по казахским национальным видам спорта: аударыспақ, асау үйрету, состязания борзых тазы, ловля арканом (шалма салу). Также гости смогут стать свидетелями традиционных развлечений, таких как жілік сындыру (разлом костей).