фото из архива предприятия

Первое, что приходит на память при упоминании гормолзавода в Кокшетау, – это мороженое. Настоящее, натуральное. А лучшее подтверж­дение народной любви – неизменные очереди за сладким лакомством из Кокшетау в разных городах республики.

В 2023 году молочная компания победила в номинациях «Лучшее мороженое» и «Лучший қурт» на выставке отечественных производителей «Ұлттық өнім» в Алматы. А на выставке China EXPO в Китае вкус этого мороженого оценил посетивший Национальный павильон Казахстана секретарь парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного округа Ма Синжуй. Продегустировав лакомство, он отметил, что оно вкуснее даже самого популярного мороженого в Китае, за которым выстраи­ваются большие очереди.

– А секрет прост, – улыбается руководитель отдела развития гормолзавода Бакшагуль Нурмолдина. – Мы ни на йоту не отклоняемся от классической рецептуры, разработанной еще в советские времена.

К слову, ТОО «Гормолзавод» входит в реестр предприятий, получивших право на экспорт продукции в Китай. В 2024 году кокшетауское мороженое и сливочное масло были внесены в государственный реестр гео­графических указаний КНР как продукция, обладающая особым качеством.

Но не только мороженым славно это молокоперерабатывающее предприятие из Акмолинской области, отмечающее в нынешнем году 60-летний юбилей.

История ТОО «Гормолзавод» началась в 1965 году с открытия в тогдашнем Кокчетаве небольшого завода по переработке молока. Через более чем четверть века – в 1993 году – предприятие получило новый юридический статус с переименованием в АО «Сүт». Расширились его производственные мощности, привлечены дополнительные инвестиции, укреплены позиции на рынке. И вот в 1999 году завод обрел свою нынешнюю форму хозяйствования, став ТОО «Гормолзавод».

Особенным для его коллектива стал 2019 год, когда завод прирос новыми кисломолочным цехом, ежесуточной мощностью до 50 тонн продукции, сырным цехом и цехом мелкой фасовки мороженого. Тогда же реконструкции подверглись холодильные камеры, было установлено и газовое оборудование – важная инфраструктурная составляющая в бесперебойной работе молочного производства.

За три последующих года здесь построили газовое хранилище, ввели в эксплуатацию новый водопровод, обзавелись современным автопарком, повысив логистическую эффективность. Завершили строительство цеха национальных молочных продуктов, дополнившего ассортимент продукции традиционными казахскими молочными изделиями.

Сегодня ТОО «Гормолзавод» – одно из крупных предприятий области, ежегодно отчисляющее в городскую казну около 95 млн тенге. В составе компании – завод в Кокшетау, филиал в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области, заготовительная контора по закупу молока, трейдерские фирмы, продающие готовую товарную продукцию. В стенах завода действуют пять цехов, выпускающих около 50 наименований молочных продуктов, среди которых йогурты, молоко, масло, сметана, кефир, ряженка, турецкий айран, сметана, сыры, мороженое различной фасовки, национальная продукция – курт и коспа.

Однако, по словам Бакшагуль Нурмолдиной, кисломолочный цех предприятия, к сожалению, до сих пор работает не на полную мощность. Парадокс, но именно высокая планка в вопросах качества является и ограничением. Кокшетауский молокозавод принципиально использует только натуральное сырье без консервантов и искусственных добавок. Это максимум пользы и вкуса, но и более короткие сроки хранения: молоко сохраняет свежесть семь дней, кефир – до 14 дней. Именно поэтому не вся линейка продукции может попасть на отдаленные рынки. Однако руководство предприятия не намерено отступать от главного принципа – выпускать исключительно натуральные и полезные молочные продукты. В летнее время здесь перерабатывают до 100 тонн молока в день, зимой объемы снижаются.

Что касается сырья, то у предприятия имеется собственная молочно-товарная ферма на 250 голов КРС, расположенная в селе Приречном Зерендинского района. Кроме того, закупают молоко у сельского населения в радиусе 300 км от Кокшетау.

Разумеется, на таком заводе не обойтись без собственной лаборатории контроля качества, где ежедневно проводится всесторонний анализ сырья и готовой продукции. Заводскую лабораторию возглавляет Азамат Мурзалин. Здесь вся молочная линейка проверяется на соответствие стандартам, фиксируются малейшие отклонения от нормы. Благодаря в том числе работе заводских лаборантов на стол потребителей попадают только свежие и качественные молокопродукты.

Для эффективной логистики и системы доставки, как уже было сказано выше, компания располагает собственным автопарком из 40 автомобилей, из которых 18 – это холодильные и морозильные автофургоны. Имеется также транспорт для доставки сырья и готовой продукции по регионам.

В настоящее время, делится Бакшагуль Маликовна, в ТОО работают над тем, чтобы полностью автоматизировать ручной труд. В основном это касается цеха национальной молочной кухни, где трудятся 17 женщин, которые пока вручную изготавливают разновидность курта – сықпа. Но совсем скоро они научатся пользоваться уже приобретенными специальными раскаточными машинами. В ближайших планах и увеличение числа сушильных камер для курта. Подумывают в компании и о приобретении рефрижераторов-холодильников для развозки продукции по торговым точкам. В несколько отдаленной перспективе – освоение выпуска безлактозного молока.

Продукцию ТОО «Гормолзавод» покупают, конечно же, прежде всего кокшетаусцы. В областном центре расположены 14 торговых точек ТОО «Гормолзавод». Ежедневно экспедиторы развозят товар по продуктовым магазинам Кокшетау, Щучинска, другим крупным населенным пунктам области. Кроме того, более 10 фирменных торговых точек открыты в Астане. Сотрудничают с кокшетауским заводом торговые представители в Актау, Алматы, Атырау, Жезказгане, Караганде, Костанае, Кызылорде, Семее, Таразе, Туркестане и Экибастузе.

На сегодня в ТОО «Гормолзавод» трудится около 300 человек, включая экспедиторов, торговых представителей. В рамках благотворительной деятельности товарищество оказывает спонсорскую поддержку хоккейному клубу «Арлан», обеспечивая команду собственной продукцией. Руководство завода регулярно получает просьбы о помощи, причем не только от жителей области. По мере возможности ни одна из них не остается без внимания.

Компания продолжает развиваться. Нынешний юбилей предприятия совпал с еще одним значимым для завода событием. Ко Дню защиты детей юным кокшетаусцам в честь праздника бесплатно раздали 1 700 кг мороженого, что, кстати, стало национальным рекордом. Это событие официально зафиксировано Книгой рекордов Казахстана.