Первостепенные задачи министерства назвал Асхат Оралов

Глава МКС отметил, что развитие массового спорта и совершенствование спорта высших достижений – первостепенные задачи министерства.
Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов на коллегии ведомства рассказал о первостепенных задачах министерства, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Глава МКС отметил, что развитие массового спорта и совершенствование спорта высших достижений – первостепенные задачи министерства.
"В связи с этим министерство по поручению главы государства проводит работу по принятию Концепции развития физической культуры и спорта", – сказал Асхат Оралов.
В ведомстве пояснили, что в данном документе интегрированы поручения президента, все показатели и мероприятия национального проекта "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация".