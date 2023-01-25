Первостепенные задачи министерства назвал Асхат Оралов

Глава МКС отметил, что развитие массового спорта и совершенствование спорта высших достижений – первостепенные задачи министерства.

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Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов на коллегии ведомства рассказал о первостепенных задачах министерства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава МКС отметил, что развитие массового спорта и совершенствование спорта высших достижений – первостепенные задачи министерства.

"В связи с этим министерство по поручению главы государства проводит работу по принятию Концепции развития физической культуры и спорта", – сказал Асхат Оралов.

В ведомстве пояснили, что в данном документе интегрированы поручения президента, все показатели и мероприятия национального проекта "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация".