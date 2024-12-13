Первую книгу со шрифтом Брайля на казахском языке презентовали в Алматинской области

Литература, Культура
29
Дана Аменова
корреспондент

В регионе продолжает активно развиваться культура и спорт, что напрямую способствует улучшению качества жизни местного населения, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматинской области

Как сообщил аким Алматинской области Марат Султангазиев, в последние годы на территории региона было реализовано несколько крупных культурных и спортивных проектов, которые отражают общий курс на развитие и модернизацию инфраструктуры.

Кроме того, в районах области продолжается строительство и ремонт культурных объектов. В Райымбекском и Кегенском районах были открыты новые Дома культуры, а шесть существующих учреждений пережили капитальный ремонт.

В двух очагах культуры Кегенского района завершен текущий ремонт, что значительно улучшило условия для проведения культурных мероприятий и встреч местных жителей.

Одним из значимых культурных событий стал юбилей казахского классика Бердибека Сокпакбаева. В рамках празднования 100-летия писателя на уровне ЮНЕСКО был проведен ряд мероприятий.

В родном селе Сокпакбаева, Нарынкол, установлен памятник писателю, а центральному парку присвоено его имя.

Кроме того, знаменитая книга Сокпакбаева «Менің атым Қожа» была переведена на французский язык и представлена в Париже, что еще раз подчеркивает международное признание казахской литературы.

Также при поддержке акимата области была выпущена первая книга на казахском языке, напечатанная шрифтом Брайля для слабовидящих детей.

Сборник под названием «Айналайын», созданный казахской поэтессой Макпал Мыса, представляет собой важный проект, обеспечивающий равные возможности для развития детей с особыми потребностями и способствующий их полноценному участию в общественной жизни.

#дети #развитие #Алматинская область #книги #шрифт Брайля

Популярное

Все
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Это счастье – стать родителями
Мост для межэтнического общения
И дольше века газетный день
Ее часто спрашивают: «Руың кiм?»
Карасайское послание из прошлого
История Карлага оживает в Бильбао: будущий хит Netflix
Ряды Международного Панфиловского движения пополнили школьники Байконыра
Научные перспективы страны
Турар Рыскулов и деятели «Алаш»
Любовь к родной земле
Как защититься от харассмента?
Бесславный конец «Тайфуна»
Минкесер – целебный оазис Северного Казахстана
Счастливый ли билет?
На благо людей
Первопроходцы стальной магистрали
Зимняя сказка на юге
«Один я не справился бы»
С заботой о земле
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Производство шоколада может прекратиться
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
Вдохновлять собственным примером
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Торговые ограничения в отношении Казахстана не имеют смысла – Даррен Спинк
Гибридную электростанцию построят в Мангистау
Прорыв в дорожной сфере
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Токаев: «ООН нуждается в реформировании»
«Котико» для котиков с улицы
«Айсулу»: о времени, о людях, о себе
Постепенное повышение температуры пообещали синоптики на этой неделе
Пассажирский автобус перевернулся на трассе Алматы–Ташкент
Ограничено движение транспорта в Алматинской области
В Казахстане по основным видам продтоваров обеспеченность составляет 80-100%
Камеры Sergek появятся в Алматинской области
Развитие предпринимательства – основа успешной экономики
Тренер по боксу Ерик Маржикпаев отстранен от участия в соревнованиях по боксу на два года
Создавать живое позитивное искусство
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
Глава государства посетил выставку сельхозтоваропроизводителей
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште

Читайте также

Кошанов: Наша общая цель – усердно трудиться на благо будущ…
Nomad Ballet: гала-балет с национальным колоритом представя…
Астанчан приглашают на выставку юных художников из Павлодара
Номады Казахстана путешествуют по миру

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]