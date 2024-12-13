Первую книгу со шрифтом Брайля на казахском языке презентовали в Алматинской области

В регионе продолжает активно развиваться культура и спорт, что напрямую способствует улучшению качества жизни местного населения, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматинской области

Как сообщил аким Алматинской области Марат Султангазиев, в последние годы на территории региона было реализовано несколько крупных культурных и спортивных проектов, которые отражают общий курс на развитие и модернизацию инфраструктуры.

Кроме того, в районах области продолжается строительство и ремонт культурных объектов. В Райымбекском и Кегенском районах были открыты новые Дома культуры, а шесть существующих учреждений пережили капитальный ремонт.

В двух очагах культуры Кегенского района завершен текущий ремонт, что значительно улучшило условия для проведения культурных мероприятий и встреч местных жителей.

Одним из значимых культурных событий стал юбилей казахского классика Бердибека Сокпакбаева. В рамках празднования 100-летия писателя на уровне ЮНЕСКО был проведен ряд мероприятий.

В родном селе Сокпакбаева, Нарынкол, установлен памятник писателю, а центральному парку присвоено его имя.

Кроме того, знаменитая книга Сокпакбаева «Менің атым Қожа» была переведена на французский язык и представлена в Париже, что еще раз подчеркивает международное признание казахской литературы.

Также при поддержке акимата области была выпущена первая книга на казахском языке, напечатанная шрифтом Брайля для слабовидящих детей.

Сборник под названием «Айналайын», созданный казахской поэтессой Макпал Мыса, представляет собой важный проект, обеспечивающий равные возможности для развития детей с особыми потребностями и способствующий их полноценному участию в общественной жизни.