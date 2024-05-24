Первую медаль завоевал Казахстан на юношеском ЧМ по тяжелой атлетике
120
Наш штангист стал вторым в весовой категории до 67 кг
Казахстан отметился первой медалью на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике, проходящем в Лиме (Перу). Ее автором стал Акжол Курманбек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Штангист стал вторым в весовой категории до 67 килограммов.
В сумме двоеборья он поднял 285 (129+156) килограммов.
Первым стал египтянин Хуссейн Хамуда Абдельрахман - 286 килограммов.
Замкнул тройку лучших Александр Балжи (Молдова) - 282 килограмма.