Первую медаль завоевал Казахстан на юношеском ЧМ по тяжелой атлетике

Наш штангист стал вторым в весовой категории до 67 кг

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстан отметился первой медалью на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике, проходящем в Лиме (Перу). Ее автором стал Акжол Курманбек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Штангист стал вторым в весовой категории до 67 килограммов.

В сумме двоеборья он поднял 285 (129+156) килограммов.

Первым стал египтянин Хуссейн Хамуда Абдельрахман - 286 килограммов.

Замкнул тройку лучших Александр Балжи (Молдова) - 282 килограмма.