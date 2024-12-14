Первую внутриутробную операцию беременной двойней женщине провели в Астане

До настоящего времени роженицы, нуждающиеся в подобной помощи, были вынуждены обращаться за лечением в специализированные центры других стран, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Впервые в столице на шестом месяце беременности женщине провели уникальное хирургическое вмешательство - коррекцию фетофетального трансфузионного синдрома, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Фетальная хирургия проводилась на базе городской многопрофильной больницы №2 Астаны силами специалистов клиники без привлечения зарубежных специалистов.

«Внедрение фетальной хирургии открывает новые горизонты в акушерстве и перинатальной медицине. До этого момента беременные женщины, нуждающиеся в подобной помощи, были вынуждены обращаться за лечением в специализированные центры других стран, что было сопряжено с большими затратами, логистическими трудностями и рисками. Теперь такая помощь доступна здесь, в столице, и предоставляется на высоком профессиональном уровне», - отметила руководитель управления здравоохранения столицы Алия Рустемова.

Беременная женщина в возрасте 41 год была госпитализирована в акушерский блок городской многопрофильной больницы № 2 с осложнением многоплодной беременности и высоким риском внутриутробной гибели плодов.

В ходе подготовки к операции врачи установили диагностические алгоритмы и создали условия для точной оценки показаний, что позволило минимизировать риски для матери и ребёнка во время операции. Все этапы подготовки и внедрения проводились на базе больницы, без необходимости приглашения зарубежных экспертов.

«Всему медицинскому персоналу, врачам выражаю огромную благодарность. Все прошло хорошо, спокойно. Врачи были очень внимательны», - отметила беременная Айнур Кенжеева.

Успешное завершение проекта проводилось с участием коллектива больницы, профессоров.

«В нашей клинике внедряется новый вид высокоспециализированной медицинской помощи – фетальная хирургия. Благодаря активному участию столичного акимата мы провели успешно операцию своими силами. Сегодняшнее событие показывает, что вместе мы способны справляться с самыми сложными вызовами в медицине», - сказал директор больницы Нурбол Турсынбаев.

Фетальная хирургия – это уникальный раздел медицины, направленный на диагностику и лечение тяжёлых пороков развития, ещё на этапе внутриутробного развития плода. Благодаря таким операциям можно сохранить здоровье и жизнь малыша, снизить риск осложнений при родах и значительно улучшить долгосрочные прогнозы для ребёнка.