В китайском городе Таншань состоялась церемония отгрузки первых двух составов LRT для доставки в Астану, передает Kazpravda.kz со ссылкой на CTS .

Фото: CTS

С казахстанской стороны в церемонии принял участие глава "City Transportation Systems" Асылбек Дуйсебаев. Китайскую сторону представляли председатель правления завода-изготовителя подвижного состава "CRRC Tangshan Co., Ltd" Чжоу Цюннянь и гендиректор компании-генподрядчика CRAEC Чжоу Хайвэй.

На заводе в городе Таншань в рамках проекта в общем будет произведено 19 единиц подвижного состава. Современные четырехсекционные беспилотные поезда четвертого уровня автоматизации вмещают до 650 пассажиров каждый.

Производство осуществляется на мощностях "CRRC Tangshan" — одного из крупнейших и старейших предприятий железнодорожной отрасли Китая, основанного в 1881 году.

"Поставка первых двух составов в Астану запланирована на июнь 2025 года. Оставшиеся 17 единиц будут поставлены до конца текущего года. Начало тестовой эксплуатации линии запланировано в сентябре", — отмечается в сообщении пресс-службы CTS.

В настоящее время завершена большая часть строительных работ по проекту LRT в Астане.

Продолжается укладка путей, монтаж фасадов станций, покраска опор и балок эстакады, подключение внешних инженерных сетей, благоустройство подэстакадной зоны и строительство депо.