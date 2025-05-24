Первые беспилотные поезда для LRT прибудут в Астану в июне

Столица
44

В китайском городе Таншань состоялась церемония отгрузки первых двух составов LRT для доставки в Астану, передает Kazpravda.kz со ссылкой на CTS.

Фото: CTS

С казахстанской стороны в церемонии принял участие глава "City Transportation Systems" Асылбек Дуйсебаев. Китайскую сторону представляли председатель правления завода-изготовителя подвижного состава "CRRC Tangshan Co., Ltd" Чжоу Цюннянь и гендиректор компании-генподрядчика CRAEC Чжоу Хайвэй.

На заводе в городе Таншань в рамках проекта в общем будет произведено 19 единиц подвижного состава. Современные четырехсекционные беспилотные поезда четвертого уровня автоматизации вмещают до 650 пассажиров каждый.

Производство осуществляется на мощностях "CRRC Tangshan" — одного из крупнейших и старейших предприятий железнодорожной отрасли Китая, основанного в 1881 году.

"Поставка первых двух составов в Астану запланирована на июнь 2025 года. Оставшиеся 17 единиц будут поставлены до конца текущего года. Начало тестовой эксплуатации линии запланировано в сентябре", — отмечается в сообщении пресс-службы CTS.

В настоящее время завершена большая часть строительных работ по проекту LRT в Астане.

Продолжается укладка путей, монтаж фасадов станций, покраска опор и балок эстакады, подключение внешних инженерных сетей, благоустройство подэстакадной зоны и строительство депо.

#столица #Астана LRT #вагоны

Популярное

Все
Спас людей из горящего дома
Женщина может быть конкурентоспособной в любой сфере
В Жастаре построили ферму XXI века
22 золотые медали завоевали казахстанские боксеры
Бахтияр Вагабзаде и казахская литература
Запущен пилотный проект по осуществлению контроля в сфере образования
Предотвратит пожары робот
Профилактика коррупции – путь к справедливому и честному обществу
Кубок министра завоевали спортсмены КНБ
Электрозаправок станет в два раза больше
Учитель нас проводит до угла…
Когда помыслы и дела праведны
Прикосновение к великому наследию
«Слышащее государство»: новый импульс для развития отечественного машиностроения
Прощай, Диас...
Месили тесто для хинкали
Положительная динамика в строительной отрасли
Диспетчер не имеет права на ошибку
«Ауыл» – надежный голос народа
Верность родной земле
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Если вы подверглись цифровой атаке...
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
Мединский сообщил, что Киев запросил переговоры между Зеленским и Путиным
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
Фан-встреча с Димашем состоится в Лондоне
Тайны городского парка
Создана Специальная экономическая зона «Актобе»
Пять отраслей обеспечили шестипроцентный рост ВВП
Автопром Казахстана демонстрирует уверенный рост и расширяет компонентную базу
Жамбылский областной драмтеатр испытывает ряд трудностей
В столице прошел фестиваль «Түнгі Бозоққа саяхат»
Создана Академия юных исследователей
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Жару сменят дожди в Казахстане
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Распоряжения Главы государства о назначении

Читайте также

Участок шоссе Алаш закроют на ремонт в Астане
15 лет лиги ALASH PRIDE: грандиозный юбилейный турнир пройд…
В Астане стартовал чемпионат Казахстана по классическим шах…
Лучших производителей кумыса определят в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]