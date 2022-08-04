Первые мотоциклы "Урал" сошли с конвейера в Петропавловске

В Северо-Казахстанской области стартовало производство мотоциклов "Урал", принадлежащее российской компании "Ural Motorcycles", передает корреспондент Kazpravda.kz.

Переезд в Казахстан связан с западными санкциями в отношении России. Мотоциклы "Урал" пользуются большим спросом именно на Западе, особенно в США.

В Петропавловске решено собирать тяжелые мотоциклы с дополнительным приводом на колесо коляски, что улучшает внедорожные качества.

Предполагается выпускать до одной тысячи байков в год.