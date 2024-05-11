Первые новоселья справили жители подтопленных районов

Людмила и Валерий Беленко почти полвека прожили в доме на «Косогоре», как называют здесь микрорайон на берегу Есиля. После паводка дом, в котором жили супруги, не подлежал восстановлению. И теперь они поверить не могут, что местные власти сумели так быстро решить квартирный воп­рос. Благодаря заботе местных властей семья Беленко въехала в выкупленную для них благоустроенную квартиру в центре Петропавловска. Магазин рядом, больница недалеко. В новом жилье супруги намерены отпраздновать золотую свадьбу.

– Для нас это отличный подарок! – восклицает Людмила Беленко. – Спасибо акимату! Так все быстро получилось! До сих пор не верится. Квартира у нас такая хорошая, что слов нет!

Новый дом взамен разрушенного паводком получил и житель села Семипалатного Кызылжарского района Дмитрий Фазылов. Старый дом Фазыловых после прихода большой воды восстановлению тоже не подлежал, а жить семье уже есть где. Местный фермер Ляззат Жакеева приобрела для своего работника добротный дом в этом же селе, и после ремонта Фазыловы справили в нем новоселье. От государства глава семейства получил материальную помощь.

Для пострадавших от паводка власти Петропавловска приобрели первые семь квартир. Работа продолжается, большая вода соз­дала большие проблемы.

Так, в одночасье потеряла и дом, и магазин жительница Петропавловска Любовь Афанасова.

– Свой магазин на «Косогоре» я строила сама, – рассказывала она на встрече в палате предпринимателей СКО. – В одночасье потеряла все – и дом, и магазин. Это очень страшно! Через шесть месяцев я смогу выйти на пенсию, а как сейчас работать, ума не приложу. Магазину нужен капитальный ремонт, в нем все пропало: продукты, витрины, 11 холодильников. Как работать и делать отчисления? Хорошо, что дали 362 тысячи тенге за подтопленный дом, с этих денег я заплачу налоги, а дальше что делать?

Кто, как и когда возместит ущерб от паводка? Об этом говорили предприниматели на встрече в палате предпринимателей СКО. В списке пострадавших значатся 176 субъектов бизнеса.

– Когда люди говорят о проблеме, она быстро решается, – подсказал аудитории первый заместитель прокурора области Абу-Али Саттар.

Заместитель акима Петропавловска Сания Смаилова напомнила, что по всем налогам, социальным отчислениям и кредитным обязательствам дается отсрочка до первого июля 2024 года. Она также обещала проконсультироваться по ситуации Любови Афанасовой в органах ГЦВП, тем более что вопросы по налогам и соцотчислениям волнуют и других предпринимателей. Многие сами остались без работы, лишились дохода наемные сотрудники.

Под крышу паводок затопил магазин Ирины Брюховой.

– За два-три месяца мне его не восстановить, – считает предпринимательница. – Во время паводка 2017 года это был единственный магазин, который пострадал. Семь лет я восстанавливала его. И вот снова… Ладно я, у меня есть пенсия, но как быть продавцам?

– Как сказал Президент, государство поможет малому бизнесу, – напомнил первый заместитель прокурора области Абу-Али Саттар.

Спрашивали предприниматели, будут ли регулироваться цены на стройматериалы? Заместитель директора палаты предпринимателей СКО Марат Искаков сообщил, что с 17 по 19 мая магазин «Барс-Строй» проведет ярмарку под девизом «Восстановим вместе». Для пострадавших от паводка будут действовать сниженные цены.

Между тем в Петропавловске начались работы по расчистке и осушению затопленных микрорайонов. По мере отхода воды увеличивается количество механизированных бригад, призванных из районов СКО.

Жители Петропавловска вновь начали пить воду из Есиля, для этого компания «Қызылжар су» запустила в работу насосную станцию первого подъема. Напомним, что в ходе паводка основной источник водозабора на реке был затоплен, не спасла его даже надстроенная дамба. Несколько дней областной центр оставался без водопроводной воды. Чтобы решить проблему, коммунальщикам пришлось в экстренном порядке строить водозабор на озере Пестром.

Вода схлынула, и жизнь мало-помалу возвращается в прежнюю колею, точнее – русло.