Первые плоды «Ауыл аманаты»

Общество
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Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

На уральских прилавках появилась первая продукция, полученная в рамках стартовавшего в регионе в мае этого года проекта «Ауыл аманаты».

Проект направлен на всестороннюю поддержку сельхозтоваропроизводителей, максимальное вовлечение сельчан в аграрный бизнес, решение вопросов, связанных с продовольственной безопас­ностью, повышением занятости и улучшением качества жизни сельского населения.

Чтобы получить льготный кредит под 2,5% для начала собственного бизнеса, можно подать заявку как индивидуально, так и путем объединения нескольких жителей одного села и создания сельского потребительского кооператива. В числе заявителей есть и граждане, получающие адресную социальную помощь.

Продукция, произведенная в рамках проекта, будет реализовываться в 15 социальных киосках, имеющихся у социально-предпринимательской корпорации «AQJAIYQ». Сейчас на прилавках уже появились мучные изделия, мясные полуфабрикаты, бройлеры, яйца, овощи и даже клубника.

Как отметил председатель правления СПК «AQJAIYQ» Бакдаулет Ибрагимов, всего по ЗКО на участие в проекте принято свыше 1 100 заявок на сумму 7,3 млрд тенге, из которых 552 заявки на сумму 3,6 млрд тенге одобрены. Лидером по поданным заявкам является район Байтерек.

В настоящее время выдано кредитов на 314 проектов на общую сумму 2,2 млрд тенге. Большая часть заявителей изъявила желание разводить крупный рогатый скот молочного направления. Есть те, кто задумал открыть пекарню, киоск по продаже фастфуда, цех для чистки ковров. Одобрены также заявки на приобретение необходимого оборудования для салона красоты, кабинета косметологии, швейного цеха. В настоящее время ведутся работы по рассмотрению оставшихся заявок и подведению итогов.

В начале августа прием заявок на участие в проекте был приостановлен в связи с превышением установленного лимита в 6,4 млрд тенге.

Аким области Нариман Турегалиев, знакомясь с деятельностью предпринимателей района Байтерек, которые начали свой бизнес благодаря проекту «Ауыл аманаты», отметил его важность в решении вопроса нехватки молока и молочных продуктов собственного производства, создании в регионе так называемого «молочного пояса».

Согласно одобренным проектам западноказахстанские предприниматели закупили 4 014 голов крупного рогатого скота молочного направления, 331 голову КРС мяс­ных пород, 12 884 тысячи голов МРС, 15 193 головы птицы, 16 единиц сельхозтехники и 46 единиц оборудования для ведения бизнеса.

#программа #проект #финансирование #Ауыл аманаты

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