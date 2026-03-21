В первый день турнира в городе Тагайтай (Филиппины) наши юниорки завоевали золото в командной гонке преследования. На высшую ступень пьедестала поднялись Анель Ташбай, Аружан Кабдулова, Виталина Хоружая, Алия Бакаева и Айгерим Смайлканова, уверенно опередившие команды Тайбэя и Узбекистана. Взрослая мужская сборная в аналогичной дисциплине остановилась в шаге от медалей, уступив лишь признанным лидерам из Китая, Японии и Южной Кореи. Континентальное первенство с участием 300 атлетов из 19 стран продлится до 31 марта.

Здесь же, на Филиппинах, на чемпионате Азии по паравелоспорту наши спортсмены Кенжегул Сейтжан (стокер), Султанмурат Миралиев (пилот), Анастасия Калаус (стокер) и Полина Братчикова (пилот) стали серебряными призерами в командном миксе.