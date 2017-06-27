​Первым делом – самолеты... И музыка!

Известный в мире коллектив посетил Казахстан в рамках Меж­дународной выставки ­«ЭКСПО-2017». Концерт был проведен посольством США в РК при поддержке акимата города Астаны. Несмотря на принадлежность к очень серьезной структуре, которой являются Военно-воздушные силы США, музыканты удивили зрителей общительностью и разнообразием своего музыкального «инвентаря». В репертуаре Air Force Band Starlifter – рок-, поп-, фолк-, кантри-композиции.

– Наша группа играет разную музыку, и мы уверены, что музыка способна объединить весь мир, – говорили музыканты перед началом концерта, состоявшегося на площади у монумента «Байтерек».

Все участники ансамбля – военнослужащие ВВС США. Профессио­нальное занятие музыкой для многих из них и есть основная служба. «Я не летаю, боюсь высоты», – шутил капитан Джас­тин Льюс.

Жители и гости столицы, пришедшие на бульвар «Нуржол», с удовольствием стали слушателями концерта, пританцовывали и подпевали исполняемым знакомым композициям, например, «Beat it» Майкла Джексона.

– Мы восхищены красотой Астаны и тем, как проходит ­ЭКСПО-2017. Это уникальная возможность для всех поделиться идеями, новинками из мира нау­ки и технологий, поддержать экологические программы, целью которых является защита окружающей среды. И мы гордимся, что нам выпала честь представлять США на международной выставке в Казахстане, – поделились впечатлениями американские исполнители, добавив, что в Астане пройдут и другие их выступления, в том числе на площадках ЭКСПО-2017.