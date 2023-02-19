Первый эшелон казахстанских спасателей вернулся из Турции

Общество
363

В Алматы их встретили с шарами и цветами. 

Фото пресс-службы МЧС РК

Казахстанский отряд, работавший над ликвидацией последствий землетрясения в городе Газиантепе, благополучно вернулся на родину, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт пресс-службы МЧС РК. 

Борт с группой спасателей и врачей Центра медицины катастроф МЧС РК приземлился в аэропорту Алматы. Их торжественно встречали казахстанцы, в том числе родные, друзья и коллеги.

По поручению главы государства 7 февраля силы и средства спасательных подразделений, в т.ч. техника, медики Центра медицины катастроф и кинологические расчеты МЧС Казахстана, одними из первых направились двумя эшелонами и приступили к проведению поисково-спасательных работ на самых сложных разрушенных объектах.  Группу возглавил первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев.

Спасатели вручную, а также с привлечением инженерной техники, аварийно-спасательного оборудования, шанцевого инструмента разобрали более 250 тысяч куб. метров завалов. 

Одновременно проводилась работа по выявлению людей, установлению с пострадавшими аудиоконтакта. Жизни людей удалось спасти в результате оперативных и грамотных действий по устройству и прокладке галерей для эвакуации пострадавших из-под завалов на большой глубине, а также своевременно принятых мер по деблокированию пострадавших. 

В трех регионах Турции силами спасателей МЧС Казахстана спасено 7 человек. Извлечены тела 88 погибших, в том числе 10 детей.

Популярное

Все
Первый эшелон казахстанских спасателей вернулся из Турции
В Петропавловске столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие
В Турции произошло еще одно землетрясение
"Барыс" после двух поражений подряд победил "Куньлунь" в овертайме матча КХЛ
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Источник достоверности и правдивости
Прокуратура Алматы завершила расследование убийства юриста Асановой
Тела погибших в Турции казахстанцев доставили в Алматы
Землетрясение произошло в Казахстане
Познакомившись с семьей Айдара и Хакимы Жумановых, я не смогла не поделиться их удивительной историей. Хотя, по сути, ничего из ряда вон выходящего в ней нет, просто два молодых человека разделяют друг с другом не самую простую судьбу. Но каждый из них по-настоящему уникален. И их личный пример, отношение друг к другу и к труду просто вдохновляют
В Шымкенте простились с первым премьер-министром Казахстана Сергеем Терещенко
Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 24 тысячи
Принесла манты и бургеры спасателям: поступок кыргызстанки восхитил Сеть (видео)
Спецохрана, тревожные кнопки и турникеты: как дополнительно обезопасят школы в РК
Супругов-юристов избили в Алматы: Даулет Турлыханов извинился за своего сына
Казахстан намерен расширять сотрудничество с ЕБРР – Смаилов
По 500 тысяч каждому: рабочие на Тенгизе требуют бонусы
Напавший на учеников с ножом и топором школьник выполнял интернет-задание – СМИ
В казахской лошади сохранилась дикая кровь
Еще три медали в копилке сборной Казахстана во второй день чемпионата Азии по легкой атлетике
В поисках смысла
После случившегося в петропавловской школе вновь обострилась проблема обеспечения безопасности детей. И речь не только об агрессивных одноклассниках, но и о системе охраны в учебных заведениях, умении педколлектива оперативно реагировать на ЧС
Кушать испорчено! О бруцеллезном молоке и пищевых отравлениях
Старшеклассник пронес в школу топор и ранил троих детей в Петропавловске
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Токаев подписал закон о цифровых активах
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Еще раз о кино
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история

Читайте также

Рост заболеваемости Covid-19 отмечается в Казахстане
Провести 248 часов под завалами - врачи объяснили, как можн…
Астрономы предупредили о магнитной буре 18 февраля
Выборы в Мажилис: особенности агитационной кампании

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]