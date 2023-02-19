Первый эшелон казахстанских спасателей вернулся из Турции

В Алматы их встретили с шарами и цветами.

Фото пресс-службы МЧС РК

Казахстанский отряд, работавший над ликвидацией последствий землетрясения в городе Газиантепе, благополучно вернулся на родину, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт пресс-службы МЧС РК.

Борт с группой спасателей и врачей Центра медицины катастроф МЧС РК приземлился в аэропорту Алматы. Их торжественно встречали казахстанцы, в том числе родные, друзья и коллеги.

По поручению главы государства 7 февраля силы и средства спасательных подразделений, в т.ч. техника, медики Центра медицины катастроф и кинологические расчеты МЧС Казахстана, одними из первых направились двумя эшелонами и приступили к проведению поисково-спасательных работ на самых сложных разрушенных объектах. Группу возглавил первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев.

Спасатели вручную, а также с привлечением инженерной техники, аварийно-спасательного оборудования, шанцевого инструмента разобрали более 250 тысяч куб. метров завалов.

Одновременно проводилась работа по выявлению людей, установлению с пострадавшими аудиоконтакта. Жизни людей удалось спасти в результате оперативных и грамотных действий по устройству и прокладке галерей для эвакуации пострадавших из-под завалов на большой глубине, а также своевременно принятых мер по деблокированию пострадавших.

В трех регионах Турции силами спасателей МЧС Казахстана спасено 7 человек. Извлечены тела 88 погибших, в том числе 10 детей.