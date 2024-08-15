Первые случаи лихорадки Оропуш зафиксировали в Европе

Здравоохранение , В мире , Европа
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Айман Аманжолова
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Известно уже о 19 случаях заражения в Италии и Испании

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По состоянию на 1 августа было зарегистрировано 8 078 подтвержденных случаев лихорадки, в том числе в Боливии, Бразилии, Колумбии и Перу, а также на Кубе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Как сообщил научный журнал The Lancet со ссылкой на Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), два путешественника, вернувшиеся из Кубы, стали одними из первых заболевших европейцев.  

The Lancet предположил, что причиной вспышки вируса в Латинской Америке могла стать его мутация. Журнал подчеркнул, что дальнейшее распространение лихорадки может подорвать «и без того перегруженную систему здравоохранения региона».

Кроме того, как отмечается в другой публикации, большие объемы перевозок из Латинской Америки в Европу (почти 39 тыс. человек в месяц с января по апрель 2024 года) могут усугубить ситуацию с заражаемостью в европейских странах.

Ранее, 26 июля, стало известно о двух девушках в Бразилии, которые стали первыми в мире жертвами лихорадки Оропуш. Отмечалось, что симптомы этой лихорадки обычно длятся от трех до шести дней и напоминают симптомы лихорадки денге: мышечные боли, скованность суставов, головная боль, рвота, тошнота, озноб или чувствительность к свету. Тяжелые случаи могут привести к опасным для жизни осложнениям, таким как менингит.

#Бразилия #Европа #вирус #Оропуш

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