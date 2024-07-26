Две жертвы лихорадки Оропуш зарегистрированы в Бразилии

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На сегодня в мировой научной литературе нет сообщений о случаях смерти от этого заболевания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Речь идет о женщинах из внутренних районов штата Баия в возрасте до 30 лет, без сопутствующих заболеваний, но с признаками и симптомами, похожими на тяжелую форму лихорадки денге», - сообщили в министерстве здравоохранения южноамериканской страны.

В настоящее время расследуется еще один предполагаемый случай смерти от лихорадки Оропуш в южном штате Санта-Катарина.

Лихорадка Оропуш — тропическая вирусная инфекция. Названа в честь реки Оропуш (Республика Тринидад и Тобаго), где впервые был обнаружен и изолирован вирус. В Бразилии впервые была обнаружена в 1960 году в крови ленивца. В 2024 году в 20 штатах Бразилии было зарегистрировано более 7,2 тыс. случаев лихорадки Оропуш. Большинство из них в штатах Амазонас и Рондония.

Симптомы заболевания схожи с лихорадкой денге — боли в мышцах, скованность суставов, головная боль, рвота.