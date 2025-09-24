Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Нацбанк сообщил о старте пилотного проекта по выпуску стейблкоина, обеспеченного тенге, в рамках регуляторной песочницы по цифровым активам, передает Kazpravda.kz

По данным главного монетарного регулятора, стейблкоин запущен участником регуляторной песочницы — компанией Intebix (биржа цифровых активов, зарегистрированная в МФЦА) совместно с партнерами Solana (международная блокчейн-платформа), Mastercard (международная платежная система) и Евразийский Банк.

- Запуск отечественного стейблкоина в тенге позволит интегрировать инновационные цифровые решения крипто-рынка с традиционной финансовой инфраструктурой. Это открывает новые возможности для расширения крипто-фиатного канала. То есть появится возможность обменивать криптовалюту на стейблкоин в тенге и проводить торговые операции с использованием криптокарт, - пояснили в Нацбанке.

Проект является частью стратегии Национального Банка по формированию национальной экосистемы цифровых активов, включающей развитие инновационных цифровых инструментов и рынка цифровых активов Казахстана.

«В прошлом году в своем Послании народу Казахстана Глава государства поручил реализовать потенциал цифровых финансовых продуктов в полной мере. В этом году Национальный Банк запустил регуляторную песочницу по цифровым активам, разработаны соответствующие законодательные поправки. Сейчас в рамках регуляторной песочницы отобраны восемь пилотных проектов по четырем направлениям, первый из которых – казахстанский стейблкоин», - отметил председатель Национального Банка Тимур Сулейменов.

Напомним, в июне текущего года Нацбанк дал старт реализации проекта криптокарт, позволяющих оплачивать товары и услуги за счет криптовалют с моментальной конвертацией в тенге.

Регуляторная песочница Национального Банка открыта для приема новых заявок в сфере платежных услуг и цифровых активов.

Напомним, стейблкоины – цифровые активы, обеспеченные фиатными деньгами. Регуляторная песочница Нацбанка – особый режим регулирования, платформа для безопасного тестирования и запуска пилотных проектов в сфере цифровых активов.