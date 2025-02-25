Первый трансфер: 11-летняя футболистка переходит в ФК «Astana»

Фото: facebook.com/Назым Жангозинова

Она отметила, что когда Аяла впервые пришла на тренировку, сразу было ясно: у неё есть все данные, чтобы стать профессиональным игроком.

«Она быстро схватывала тактические схемы, уверенно шла в дриблинг и выдавала крутые передачи. И вот теперь она делает шаг вперёд, переходя в систему ФК «Astana». Это заслуженный трансфер и подтверждение того, что женский футбол в Казахстане выходит на новый уровень», - написала на своей странице в Facebook соосновательница ARDA football Назым Жангазинова.

Она напомнила, что с 1 января 2025 года все клубы КПЛ официально обязаны создать женские команды для участия в национальном чемпионате «QFL Женская лига». И это не просто формальность – это настоящее начало эпохи.