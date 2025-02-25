Первый трансфер: 11-летняя футболистка переходит в ФК «Astana»

Женский футбол в Казахстане выходит на новый уровень: воспитанница детского футбольного клуба ARDA football совершает свой первый трансфер в детско-юношескую команду ФК «Astana», сообщает Kazpravda.kz
Она отметила, что когда Аяла впервые пришла на тренировку, сразу было ясно: у неё есть все данные, чтобы стать профессиональным игроком.
«Она быстро схватывала тактические схемы, уверенно шла в дриблинг и выдавала крутые передачи. И вот теперь она делает шаг вперёд, переходя в систему ФК «Astana». Это заслуженный трансфер и подтверждение того, что женский футбол в Казахстане выходит на новый уровень», - написала на своей странице в Facebook соосновательница ARDA football Назым Жангазинова.
Она напомнила, что с 1 января 2025 года все клубы КПЛ официально обязаны создать женские команды для участия в национальном чемпионате «QFL Женская лига». И это не просто формальность – это настоящее начало эпохи.
«Но любой большой путь начинается с детско-юношеского футбола. С первых тренировок, первых падений, первых забитых голов. Мы рады, что стоим у истоков этого движения. Пусть не с размахом, пусть где-то медленно, но мы идём ровно, стабильно и уверенно.
За 8 лет наша футбольная школа превратилась в полноценную систему, где сегодня воспитанниками являются свыше 5000 детей. И я особенно горжусь, что среди них всё больше девочек, которые верят в себя и добиваются результатов.
Я всегда говорила и буду говорить: гендерное равенство должно быть в каждой сфере жизни. Спорт – не исключение. Мы продолжим этот путь, мы будем двигаться дальше, и я лично буду продвигать эту повестку – в футболе, в спорте, в любой сфере», - отметила она.