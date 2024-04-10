Трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих» появился в сети

Ролик доступен на YouTube-канале кинокомпании Warner Bros., передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Фото: film.ru

Студия Warner Bros. опубликовала трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой.

Во второй части триллера о суперзлодее главный герой Артур Флэк встречает в психиатрической лечебнице «Архэм» свою возлюбленную Харли Куинн. В ролике показано знакомство героев и их совместное времяпровождение на улицах Готэма. В трейлере Флэк заявляет, что больше не одинок.

Выход картины в прокат запланирован на 4 октября 2024 года. Режиссером сиквела стал Тодд Филлипс, работавший над предыдущей частью фильма о Джокере. Известно, что в картине будут присутствовать элементы мюзикла.

Первая часть «Джокера» вышла в 2019 году, собрав более миллиарда долларов по всему миру и получив 11 номинаций на премию «Оскар».

Хоакин Феникс получил награду киноакадемии США за лучшую мужскую роль, а композитор Хильдур Гуднадоуттир — за лучший оригинальный саундтрек.