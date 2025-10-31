Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В минувший четверг Национальная академия наук Республики Казахстан при Президенте РК торжественно открыла первый в стране агроклиматический карбоновый полигон. Проект реализован в соответствии с поручениями Главы государства по обеспечению климатической устойчивости и достижению углеродной нейтральности Казахстана к 2060 году. На фоне глобального изменения климата и международных обязательств по снижению парниковых газов, карбоновое земледелие становится стратегическим направлением развития аграрного сектора.

Базой для полигона стал Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А. И. Бараева, партнером с российской стороны выступил Федеральный научный центр агроэкологии Российской академии наук.

Создан полигон на типичном агроландшафтном участке и оснащен современным оборудованием для круглогодичного мониторинга состояния экосистем. Здесь установлены станции для измерения углеродного баланса почв СО2 и CH4, а также метеорологические посты для фиксации температуры, влажности, осадков.

В рамках официальной церемонии открытия состоялось выездное заседание под председательством президента Национальной академии наук РК при Президенте РК Ахылбека Куришбаева, на котором обсуждались ключевые направления развития карбонового земледелия и задачи дальнейшей работы полигона.

Как отметил Ахылбек Куришбаев, для сельхозтоваропроизводителей полигон станет важным инструментом интеграции экологических и экономических преимуществ, предоставляя им практическую возможность использовать результаты научных исследований и испытаний в реальных производственных условиях и откроет доступ к системе сертификации накопленного углерода и механизмам квотирования выбросов для получения углеродных кредитов и дополнительного дохода.