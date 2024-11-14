Первый железнодорожный тур запускают между Казахстаном и Узбекистаном

Туризм
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Дана Аменова
корреспондент

В Казахстане открывается железнодорожный тур «Шёлковый путь» 

Фото: пресс-служба МТС РК

Первый рейс по направлению «Алматы – Туркестан – Ташкент – Алматы» стартует уже 16 ноября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма   

По данным министерства, международный железнодорожный тур за 4 дня позволит туристам погрузиться в атмосферу древних городов и отправиться в путешествие по следам Великого шелкового пути. Маршрут включает в себя ключевые достопримечательности Туркестана и Ташкента.

Для удобства туристов в программе тура предусмотрено сопровождение гида, питание, транспортное обслуживание и входные билеты.  

«В результате совместных усилий удалось создать уникальный железнодорожный тур, который соединяет две страны. Путешествия станут более комфортными и доступными для наших граждан и туристов из других стран, которые хотят узнать о богатом духовном и историческом наследии. Это важный шаг в развитии туризма и укреплении культурных связей между Казахстаном и Узбекистаном», - отметил вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев.

Путешественники смогут увидеть один из самых древних городов на территории Средней Азии – Отырар, который был важным торговым звеном.

Программа тура также включает посещение мавзолея Арыстан-баба, историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан», крупнейшего в своем роде туристского комплекса в Центральной Азии «Караван-Сарай».

В Ташкенте участникам турам предоставляется возможность познакомиться не только с историческими объектами, но и современным развитием города.  

В министерстве отметили, что международный тур запускают АО «Пассажирские Перевозки» совместно с TauKomek Travel, «Туран Казахстан Тревел», Grand Soluxe Travel Company, SkyWay Travel, Kompas, Khan Turan Travel. В свою очередь, АО «НК «Kazakh Tourism» будет содействовать продвижению маршрута на международном уровне.  

#Казахстан #Узбекистан #первый #запуск #тур

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