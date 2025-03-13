Песнь об Алие

Необычный формат, выбранный Государственным академическим русским теат­ром драмы им. М. Горького, усилил идейный и эмоциональный посыл постановки, надолго запомнился зрителям.

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. Эта юбилейная дата совпала с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. И почти полвека назад на весь мир прозвучал голос Розы Рымбаевой, воспевшей подвиг казахской девушки-батыра. Пес­ня «Алия» – это не просто дань памяти и уважения, признание подвига воина-снайпера Алии Молдагуловой. Это песня-манифест, песня-герой, песня-любовь и это песня-жизнь.

Как отметил режиссер театра им. М. Горького, один из авторов постановки Игорь Седин, в спектакле не прозвучит ни одного выстрела, и этот ход был сделан намеренно, потому что рассказ об Алие – это рассказ про жизнь.

– Это постановка не про войну, а про жизнь и про любовь, потому что только любовь может побудить человека жертвовать своей жизнью ради будущих поколений. Это спектакль о том, как, несмотря на войну, остаться человеком, – сказал режиссер спектакля Игорь Седин.

...Военкомат. Худенькие девушки с косичками – Валя, Зина, Янина, Надя, Нина и Алия, каждой не больше 17–18 лет, ждут своей очереди и переживают, что не пройдут медосмотр – и ростом маловаты, и веса не хватает. Тогда Алия, девушка из ленинградского детского дома, достает две свинцовые пластины, которые и добавят веса, а рост, как оптимистично говорит она, можно увеличить, встав на цыпочки. Вот так, заговорщически хихикая, передавая друг другу пластины и вставая на цыпочки, девушки с косичками стали солдатами.

И вот они в строю перед отправкой на обучение в снайперскую школу – в ситцевых платьях в цветочек, с ленточками в волосах. Ефрейтор готов раздать вновь прибывшим обмундирование – кирзовые сапоги и форму. И тут, пока девчонки еще не сменили свои туфельки на сапоги, на сцену выходит мужской хор ансамбля песни и танца Национальной гвардии РК. Грянула «Смуглянка». Девчонки бросились в пляс, хохоча, обнимаясь, дергая друг друга за косички... Знали ли они в этот момент, что платьев в цветочек многим из них уже не надеть и не вплести в косы шелковые ленточки? Ответа на этот вопрос в спектакле нет. Но его знает старый ефрейтор, который, глядя на эту щемящую юность, украдкой утирает солдатскую слезу.

Первый бой девичьего взвода. Как уже было сказано, в спектак­ле не прозвучит ни одного выст­рела. Однако авторам (пьеса напи­сана Канатом Жунусовым и Игорем Сединым) и актерам удалось показать этот шок, этот страх, это оглушительное горе девочек-воинов – тростинок под огнем, впервые столкнувшихся со страшным жестоким врагом лицом к лицу. А после шока пришло бесстрашие. И гнев. Гнев девочек, которые решили: они каплю за каплей отдадут свою кровь, но они не позволят злу победить.

После одного из боев не вернулась Валя... Раненые, уставшие, сидят эти девочки, прижавшись друг к дружке, и мечтают о том, что если не убьют их на этой проклятой войне, то обязательно родят они детей, будут трудиться на благо Родины. И дают они друг другу клятву дружить всегда. А в это время фоном поет Алия грустную народную казахскую песню о девичьих грезах…

Нежный чарующий голос акт­рисы Русского драматического театра им. М. Горького Айжулдыз Баглановой, исполнившей роль Алии Молдагуловой, придал постановке особые трепетные краски. Айжулдыз тщательно готовилась к этому спектаклю. Читала фронтовые письма Алии родным, пыталась понять, какие душевные порывы побудили девушку принять решение идти защищать Родину.

– Сложность этой роли в том, что сведений об Алие очень мало. По сути, она ребенок, ей даже не исполнилось восемнадцати, когда она пошла на фронт, и никто не ожидал от хрупкой девушки никаких свершений. Не велись какие-то отчеты, документация. Я увидела Алию, опираясь исключительно на письма, которые она писала своей двоюродной сестре Сапуре. Она очень много писала о любви человека к человеку. Передавая привет родным, просила, чтобы они воспитывали детей честными, любящими людьми. Алия – человек огромной безмерной силы, она вдохновляет нас и сегодня, – говорит актриса.

В спектакле заняты актеры теат­ра Екатерина Максим, Анна Пупкова, Анастасия Понеделкова, Светлана Фортуна, Мария Бандышева, Людмила Крючкова, Иван Анопченко, Данил Хомко, Дмитрий Маштаков. Художник-постановщик – Канат Максутов, балетмейстер – Роза Бельгибаева.

Мы не будем пересказывать весь спектакль. В нем было много песен. Много точных фраз. Много правды. Много любви к тем, кто сражался за нас. Скажем лишь, что зрители до его просмотра и после – это разные люди. И это важно. Отрадно, что на спектакле было много молодых. Задумчивыми вышли они из театра…