Песни Розы Рымбаевой стало возможным послушать на виниловых пластинках

Об этом певица рассказала в своем instagram
Фанаты Розы Рымбаевой теперь имеют возможность послушать свою любимую певицу с помощью виниловых пластинок, передает Kazpravda.kz
Народная артистка Казахстана опубликовала видео, на котором слушает на виниле свою песню «Любовь настала».
«Как-то мой старший сын Али предложил мне записать альбом с эстрадно-симфоническим оркестром Алматы под руководством маэстро Александра Белякова. До этого мои песни выпускались на разных носителях. Как говорится новое — это хорошо забытое старое. Полюбившиеся песни теперь снова на виниле», – поделилась Роза Рымбаева.
Поклонники осыпали артистку комплиментами.
«Качество и звук другой. Я получаю наслаждение от музыки! Именно прослушивая пластинки», «Таких голосов на нашей эстраде пока нет! Розочка, желаю вам долгих лет жизни и дольше оставаться на сцене! Вы наша гордость!» – написали они.