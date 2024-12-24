Песни Розы Рымбаевой стало возможным послушать на виниловых пластинках

Об этом певица рассказала в своем instagram

Фото: instagram.com/rozarymbaeva

Фанаты Розы Рымбаевой теперь имеют возможность послушать свою любимую певицу с помощью виниловых пластинок, передает Kazpravda.kz

Народная артистка Казахстана опубликовала видео, на котором слушает на виниле свою песню «Любовь настала».

«Как-то мой старший сын Али предложил мне записать альбом с эстрадно-симфоническим оркестром Алматы под руководством маэстро Александра Белякова. До этого мои песни выпускались на разных носителях. Как говорится новое — это хорошо забытое старое. Полюбившиеся песни теперь снова на виниле», – поделилась Роза Рымбаева.

Поклонники осыпали артистку комплиментами.