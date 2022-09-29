Певца посадили в тюрьму за вождение "под кайфом" в Алматы

В Алматы солиста музыкальной группы приговорили к лишению свободы за управление авто в состоянии наркотического опьянения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Управление дознания департамента полиции Алматы завершило расследование уголовного дела по ст.346 ч.1 УК РК в отношении гражданина Мурат А., который изобличен в управлении авто в состоянии наркотического опьянения, будучи лишенным водительских прав", - проинформировали в полиции.

"Расследование установило, что в сентябре прошлого года гражданин Мурат А. был задержан сотрудниками столичной полиции за рулем в пьяном виде. Тогда решением суда он был лишен права управления транспортными средствами сроком на 7 лет и был подвергнут административному аресту на 15 суток. Однако, не сделав для себя должных выводов, 6 августа уже этого года гражданин Мурат А. снова позволил себе сесть за руль авто в нетрезвом состоянии. При медицинском освидетельствовании у него было выявлено наркотическое опьянение. В этот же день в отношении гражданина Мурат зарегистрировано уголовное дело и он был взят под стражу", – рассказал начальник управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.

Приговором Бостандыкского суда Мурат А. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.346 ч.1 УК РК, и приговорен к одному году лишения свободы, с пожизненным лишением прав управления.

Отбывать наказание он будет в местах лишения свободы минимальной безопасности, добавили в полиции.