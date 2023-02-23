Pfizer планирует локализовать в Казахстане производство своей вакцины

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният встретилась с представителями компании Pfizer и обсудила вопросы совместной реализации проектов в сфере производства вакцин в нашей стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.
Глава Минздрава Казахстана выразила признательность региональному директору Pfizer Озгуру Язиюрту за проявленную инициативу по развитию фармацевтической промышленности и углублению партнерских отношений.
«Мы приветствуем трансферт американских технологий, в том числе совместную реализацию проектов, направленных на внедрение современных методов диагностики и лечения заболеваний, осуществляя активный вклад в развитие системы здравоохранения РК.
Следующим важным этапом нашего сотрудничества станет локализация в Казахстане производства нового поколения вакцины Превенар 20 (вакцина для профилактики пневмококковых инфекций – прим. ред.) компанией Pfizer», – отметила Гиният.
В ходе беседы также затронуты вопросы совершенствования нормативной базы и создания благоприятного инвестиционного климата для реализации проектов по локализации производства фармпродукции в Казахстане.
Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества.