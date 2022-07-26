Пилотный проект по повышению доходов сельчан запустят в Павлодарской области

Заместитель Премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов во время рабочей поездки в Павлодарскую область ознакомился с деятельностью центра поддержки семьи «Бақытты отбасы», а также встретился с многодетными матерями, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Отметим, в регионе большое внимание уделяется развитию подрастающего поколения, всесторонняя помощь оказывается многодетным семьям. Так, в апреле 2022 года начал работу центр поддержки семьи «Бақытты отбасы».

По словам руководителя управления координации занятости и социальных программ Альмиры Дисюповой, центр оказывает нуждающимся гражданам социальные услуги по принципу «одного окна». Еще одно направление – своевременное выявление людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

За четыре месяца консультацию получили 1,5 тысячи человек, мерами поддержки охвачены 413 жителей региона. За время работы центра 210 человек трудоустроены, 26 прошли профессиональное обучение и еще 11 получили гранты, микрокредиты на открытие собственного дела. В целом, до конца года в центре «Бақытты отбасы» мерами социальной поддержки планируется охватить до трех тысяч человек.

Также Е. Тугжанов встретился с женщинами из категории социально уязвимых и многодетных семей, запустившими собственный бизнес. Предпринимательницы рассказали о своих проектах, реализованных при получении господдержки и сопровождении Центра развития женского предпринимательства. Здесь им оказывается помощь в юридических вопросах, а также в сопровождении бизнес-планов. Вице-премьер считает подобные инициативы показательными.

«Есть серьезный потенциал. Мы увидели реальные примеры, которые нужно масштабировать на республику. Такие инициативы необходимо развивать и поддерживать», – отметил заместитель Премьер-министра РК.

«С 2023 года в регионе планируется запуск пилотного проекта «Масштабного и эффективного повышения доходов населения сельских округов Павлодарской области». Цель – повысить уровень жизни и экономики сельского населения», – рассказал заместитель акима Павлодарской области Мейрам Утешов.

Для реализации пилотного проекта определены пять потенциальных сельских округов с наибольшим числом получателей адресной социальной помощи, в которых планируется создать сельхозкооперативы. Основные направления – животноводство, птицеводство, пчеловодство, бахчеводство, мини-теплицы, растениеводство и переработка сельхозпродукции. Благодаря этому в сельской местности будет создано 350 новых рабочих мест.

Предпринимаемые Правительством меры в рамках Программы повышения доходов реализуют Концепцию «Справедливый Казахстан» через справедливое распределение бюджетных средств и поддержку граждан с низким уровнем доходов.

Во-первых, Правительство выполняет все социальные обязательства по повышению заработных плат работников бюджетной сферы и индексации социальных выплат.

Во-вторых, социальная интегрированность в экономику граждан, не имеющих доходов, через создание рабочих мест и условий повышения квалификации, приобретение новых навыков, а также поддержку социально уязвимых слоев населения с низким уровнем заработка подтверждает социальную ориентированность Программы.

В-третьих, принятые совместно с бизнес-сообществом системные решения по сокращению разрыва в оплате труда и росту зарплат производственного персонала обеспечивают дифференцированный (справедливый) подход к увеличению оплаты труда низкооплачиваемых категорий граждан с учетом уровня образования и квалификации.