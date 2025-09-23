В Костанайской области запустят пилотный проект по внедрению блокчейна в агросектор
По информации министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, он будет реализован совместно с Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА) и акиматом региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства
Токенизация предполагает преобразование реальных товаров в цифровые токены на платформе блокчейн.
«Токенизация зерна - это перевод реального зерна в цифровой токен на блокчейне. Технология превращает зерно в полноценный финансовый инструмент, который можно использовать для расчетов и торговли, получения кредитов, страхования рисков»,— доложил вице-министр Каныш Тулеушин.
В случае успешной реализации пилотного проекта в Костанайской области, планируется рассмотреть его масштабирование по всей стране совместно с отраслевым государственным органом.