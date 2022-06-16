Правительство , Общество
Пилотный проект по внедрению приемных профессиональных семей обсудили в Акмолинской области

Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов во время рабочей поездки в Акмолинскую область провел совещание с активом региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

В частности, в рамках совещания был обсужден ход реализации пилотного проекта по созданию приемных профессиональных семей в Акмолинской области. Так, управлением образования совместно с Общественным фондом «Ана үйі» в детском доме поселка Акколь организованы две группы по 8 детей по модели «Как дома», разработано 85 индивидуальных планов развития и жизнеустройства воспитанников детского дома.

Из 263 кандидатов в усыновители, прошедших психологическую подготовку, 21 семья желает стать приемными профессиональными родителями. Разработаны проекты методических рекомендаций по организации службы по профилактике социального сиротства, для специалистов, оказывающих профессиональную помощь и поддержку замещающим семьям, а также проект программы сопровождения приемных профессиональных семей, методические рекомендации.

В заинтересованные госорганы направлен на согласование проект поправок по законодательному закреплению приемных профессиональных семей. Работа в данном направлении продолжается.

 

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