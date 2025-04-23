Скидка на газ через «Социальный кошелек»: в Казахстане внедряются цифровые решения

Правительство
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Дана Аменова
корреспондент

Скидки на газ станут доступнее для уязвимых категорий населения

Фото: пресс-служба Правительства

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов представил результаты пилотного проекта по предоставлению скидок на природный газ через цифровой инструмент «Социальный кошелек», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

«Поддержка социально уязвимых слоев населения является важной задачей. До декабря 2024 года механизм предоставления скидок был ручным: акиматы передавали списки получателей, а наша компания сверяла их с базой абонентов. Однако данный подход имел существенные недостатки, включая отсутствие автоматизации применения скидок, неполный охват потребителей, получающих адресную социальную помощь (АСП) и жилищную помощь (ЖП), а также отсутствие нормы потребления, что часто приводило к нецелевому использованию скидки», – отметил Санжар Жаркешов.

Для решения этих задач был запущен пилотный проект предоставления скидки на газ через «Социальный кошелек» в Шымкенте. Услугой уже воспользовались более 2,5 тыс. семей, общая сумма предоставленных скидок может превысить 100 млн тенге. Доля граждан, получающих АСП и ЖП, воспользовавшихся скидкой через «Социальный кошелек», достигла 36%.

Таким образом, в случае успешного завершения пилота планируется масштабировать проект на всю страну, что позволит повысить уровень социальной удовлетворенности населения и стимулировать рациональное потребление газа

 

#Правительство #«Социальный кошелек» #скидки на газ

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