Фото: primeminister.kz

Документ определяет стратегию развития энергетической отрасли до 2030 года и нацелен на ликвидацию дефицита базовых мощностей, потребность в которых растет на фоне индустриализации и цифровизации экономики. Развитие ИТ-сектора, запуск центров обработки данных и внедрение технологий искусственного интеллекта требуют стабильной генерации, которую невозможно обеспечить исключительно за счет возобновляемых источников энергии.

«Национальный проект направлен на обеспечение устойчивой энергетической системы и покрытие растущего спроса на электроэнергию. Особое внимание уделено модернизации существующих мощностей и строительству новых энергообъектов с учетом современных экологических стандартов. Реализация проекта позволит повысить надежность энергоснабжения и создать условия для дальнейшего экономического роста. Также предусмотрены меры по развитию кадрового потенциала и привлечению инвестиций в отрасль», - сообщили в Правительстве.

Новые мощности и модернизация станций

Нацпроектом предусмотрен ввод и обновление 7,8 ГВт мощностей. Запланировано строительство восьми новых энергоисточников, среди которых крупнейшие объекты в Экибастузе (2 640 МВт), Курчатове (700 МВт) и Жезказгане (500 МВт), а также возведение современных ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.

Параллельно начнется глубокая модернизация 11 действующих станций, включая Аксускую ГРЭС, Экибастузскую ГРЭС-2 и Карагандинский энергоузел. Это позволит до 2030 года снизить уровень физического износа основного оборудования в отрасли на 12,6%.

Реализация проектов будет финансироваться за счет внебюджетных средств путем привлечения инвестиций. Общий объем инвестиций составит не менее 7,5 трлн тенге.

Экология и «чистый уголь»

В рамках исполнения поручений Главы государства особое внимание в Нацпроекте уделено экологии и внедрению технологий «чистого угля».

Новое строительство будет вестись исключительно с применением современных технологических решений, что обеспечивает увеличение КПД выше стандартных показателей и существенно сокращает удельные выбросы.

Проекты предусматривают установку высокотехнологичных электрофильтров, систем каталитического восстановления оксидов азота и мокрой десульфурации газов. Такие меры позволят снизить уровень концентрации выбросов в соответствии с международными стандартами и требованиями наилучших доступных техник (НДТ).

Социальный блок и кадры

Социальный блок проекта направлен на укрепление кадрового потенциала отрасли.

Предусмотрено создание новых рабочих мест, в том числе порядка 4,5 тыс. постоянных, а также запуск мер социальной поддержки. Совместно с Отбасы банком будет внедрена льготная ипотека для сотрудников угольных электростанций.

Кроме того, предусмотрены системная подготовка и повышение квалификации специалистов на базе профильных вузов.

Связь с транспортной и добывающей отраслями

Для устойчивой работы обновленной энергосистемы проект синхронизирован с добывающей и транспортной отраслями.

К 2030 году дополнительный спрос на энергетический уголь составит около 20 млн тонн в год. Для этого Нацпроект предусматривает расширение парка полувагонов (дополнительно 600 единиц в сутки), модернизацию железнодорожной инфраструктуры и внедрение предсказуемых тарифных коридоров на перевозку топлива для внутренних нужд.

В результате реализация Нацпроекта позволит Казахстану укрепить энергетический суверенитет и создать мультипликативный эффект для отечественного машиностроения, стимулируя производство котлоагрегатов, трансформаторов и систем автоматизации на территории страны.