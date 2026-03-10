По итогам 2025 года доля услуг, оказанных в электронном виде, составила 96%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане завершена работа по автоматизации всех 54 государственных услуг в строительной отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ccылкой на пресс-службу Правительства

Согласно данным МИИЦР, сегодня 100% сервисов в сфере строительства доступны гражданам и бизнесу удаленно.

По итогам 2025 года доля услуг, оказанных в электронном виде, составила 96%, что подтверждает высокий уровень цифровой зрелости сектора. Наибольшим спросом пользуются процедуры присвоения адресов, получение разрешений на проектирование, согласование эскизов и утилизация объектов.

«Сегодня в строительной сфере оказывается 54 государственные услуги, и все они доступны в онлайн-формате. Это упрощает получение услуг для граждан и бизнеса. Также будут внедрены электронные контракты, автоматическая проверка документов, цифровые акты, мониторинг через API и BIM-технологии. В результате вырастет прозрачность процедур, сократятся сроки оказания услуг, а эффективность отрасли увеличится до 46%», – сообщил министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании правительства.

Напомним, согласно прогнозу, в 2026 году объем ввода жилья составит 18,5 млн кв. метров. Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.